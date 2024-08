Il Crotone e il Catania si affronteranno domenica 18 agosto alle ore 21 allo stadio "Angelo Massimino" per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. La sfida non vedrà la presenza di Jonathan Silva per i calabresi, fermato da problemi fisici. Tra gli etnei maglia da titolare per Marcos Curado. La sfida non avrà copertura televisiva. Sono stati finora venduti circa 6.000 biglietti.

Crotone verso la trasferta in Sicilia

La partita di questa domenica rappresenterà la seconda sfida ufficiale per la stagione del Crotone. I calabresi hanno già giocato e vinto nei giorni scorsi nel primo turno contro il Messina (1-0, gol di Tumminello), qualificandosi appunto alla sfida contro il Catania.

Le due squadre si sono affrontate già lo scorso anno in Coppa Italia di Serie C e in quel frangente la squadra siciliana si è imposta ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari.

Per questa sfida il Crotone recupererà Davide Di Pasquale, assente per squalifica contro il Messina, mentre il Catania avrà nell'undici titolare il difensore Marcos Curado (ex Crotone), seguito sul mercato da vicino nelle ultime settimane dal Pescara del presidente Daniele Sebastiani.

La sfida sarà senza copertura TV

I tifosi saranno presenti in buon numero allo stadio: sono stati venduti circa 6.000 biglietti finora. La gara però non avrà copertura televisiva e la Lega Pro pubblicherà solo a fine incontro gli highlights del match sul proprio canale YouTube.

Il debutto in campionato del Crotone contro il Team Altamura dell'Ezio Scida, invece, sarà trasmesso dalla piattaforma satellitare Sky Sport e in chiaro dal canale RaiSport con fischio d'inizio fissato per le ore 20:30 di lunedì 26 agosto.

Catania-Crotone, le probabili formazioni

Da segnalare in campo dal primo minuto la presenza di ben tre "ex" calciatori del Crotone tra le fila dei siciliani, ossia Curado, Zanellato e Chiricò.

Ecco le probabili formazioni:

Catania (3-4-2-1): Bethers; Curado, Quaini, Monaco; Bouah, Sturaro, Zanellato, Castellini; Chiricó, Rapisarda; Popovic. All. Domenico Toscano.

Crotone (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, D’Aprile, Giron; Vinicius, Schirò; Spina, Vitale, Schirò; Gomez. All. Emilio Longo.

La vincente approderà agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, mentre la perdente verrà eliminata. In caso di parità al 90' ci saranno supplementari e rigori.