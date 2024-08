Attesa quasi conclusa per i tifosi del Crotone che, nella giornata di lunedì 19 agosto, potranno rinnovare il loro abbonamento per il campionato di Serie C, 2024-2025. La dirigenza rossoblù ha annunciato modalità e costi per la nuova campagna abbonamenti "Noi siamo Magna Grecia". Prezzi scontati per i vecchi abbonati, tariffe agevolate per tutti coloro che vorranno dare fiducia alla squadra e sottoscrivere uno o più abbonamenti. Il Crotone debutterà in campionato nella serata di lunedì 26 agosto alle 20.30 all'Ezio Scida per il match contro il Team Altamura.

Tempo di abbonamenti

Dopo alcune settimane di attesa, il Crotone ha deciso di dare il via alla fase di sottoscrizione delle tessere abbonamento per la nuova stagione sportiva. Previste due fasi: dal 19 agosto al 25 agosto vi sarà la prelazione riservata ai vecchi abbonati e contemporaneamente la vendita libera sui posti non occupati nella scorsa stagione, mentre dal 27 agosto al 6 settembre potranno sottoscrivere le tessere anche tutti coloro che lo scorso campionato non erano abbonati.

La novità è la chiusura del settore Tribuna Coperta Alta che non sarà più disponibile a causa di lavori che riguarderanno lo Stadio Ezio Scida nelle prossime settimane e che porteranno alla riduzione della capienza per permettere gli scavi nell'area dell'antistadio, utili alla scoperta e valorizzazione dei reperti legati al progetto "Antica Kroton".

Prezzi ridotti e sconti per le famiglie

Anche quest'anno la società ha deciso di venire incontro ai suoi tifosi attuando promozioni e sconti. Saranno presenti tariffe ridotte per gli Under 18 e per gli Over 65, ma anche promozioni Family con cui si possono ricevere ulteriori ribassi sottoscrivendo tre o più tessere abbonamento per componenti dello stesso nucleo familiare.

La Tessera del Tifoso, oltre a essere necessaria come supporto fisico nel quale custodire il titolo digitale dell'abbonamento, potrà essere obbligatoria, in alcune gare ritenute a rischio, a seconda delle disposizioni degli organi competenti. A tal riguardo, la stessa potrà essere sottoscritta presso il Ticket Point ufficiale della società.

Prezzi scontati

La società rossoblù ha comunicato contestualmente il costo delle tessere per vecchi e nuovi abbonati. In Curva Sud, settore popolare, i vecchi abbonati pagheranno 50 euro, dieci euro in più invece per i nuovi abbonati (60 euro).

Nel settore Tribuna Scoperta (ex Distinti) il costo sarà di 70 euro per i vecchi abbonati nella zona laterale e di 90 per i nuovi abbonati, nella zona centrale il costo sarà di 90 euro per i vecchi abbonati e 110 per i nuovi abbonati. In Tribuna Coperta bassa si andrà dai 130 euro per un posto laterale per i vecchi abbonati ai 160 euro per i nuovi abbonati, nella zona centrale dello stesso settore il costo sarà di 160 euro per vecchi abbonati e 200 euro per i nuovi abbonati.

Prezzi più elevati inoltre per settore Vip e SuperVip che andranno dai 320 ai 1.000 euro.

Testa all'Altamura

Dopo la gara che vedrà il Crotone affrontare domenica 18 agosto alle ore 21:00 il Catania allo Stadio Massimino nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, la squadra di Emilio Longo dovrà concentrarsi sulla marcia di avvicinamento al debutto di campionato fissato per lunedì 26 agosto alle 20.30 allo stadio Ezio Scida.

Ad arrivare in Calabria sarà il Team Altamura, formazione pugliese neopromossa tra i professionisti, allenata dal tecnico Daniele Di Donato. La gara sarà visibile anche in televisione attraverso la copertura garantita da SkySport e RaiSport [VIDEO].