In occasione dello scontro diretto fra Roma e Juventus Il Tempo ha intervistato Miralem Pjanic, doppio ex che ha sottolineato di aver vinto tanto coi bianconeri ma di aver sentito a livello epidermico più la casacca dei giallorossi. Anche l'ex centrocampista Claudio Marchisio a Sky Sport ha parlato del big match dell'Olimpico e di quello che si aspetta dalla formazione guidata da Igor Tudor.

Miralem Pjianic su Juve-Roma: 'La maglia della Roma la sentivo maggiormente'

Domenica 6 aprile si concluderà calcisticamente parlando con una classica del calcio italiano, Roma-Juventus.

In occasione del big match che andrà in scena all'Olimpico, il quotidiano Il Tempo ha dunque intervistato Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che ha avuto la fortuna di vestire le maglie di entrambi in club in questione: "Ho pianto quando sono andato via da Roma perché mi ero innamorato della piazza, purtroppo non ho potuto vincere qualcosa come sognavo. A Torino ho vinto di più ma la maglia della Roma la sentivo, ho amato la piazza, i derby, tutto. È una città che ti fa speciale, in pochi altri posti si avverte l’amore per il calcio cosi".

Parlando poi nello specifico dello scontro diretto di domenica sera, Pjanic ha sottolineato come la Juventus arriverà all'Olimpico con una situazione più complicata rispetto ai giallorossi e che è stata generata evidentemente dal recente cambio della guida tecnica.

Il bosniaco ha poi ricordato come ai suoi tempi il club bianconero lottasse praticamente ogni stagione per vincere lo scudetto mentre attualmente e a causa di alcune scelte sbagliate, la società piemontese sia rimasta piuttosto indietro.

Riferendosi infine alla Roma, Pjanic ha evidenziato come i giallorossi abbiano una rosa adeguata alle posizioni in cui militano attualmente ma che ci siano arrivati troppo tardi e solo a seguito di un cambio in panchina che ha riportato Claudio Ranieri nella Capitale.

Juve, Marchisio: 'Un grande club non può accontentarsi del pareggio dunque mi aspetto una partita di carattere con la Roma'

Del big match che si giocherà domenica sera tra Roma e Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche l'ex calciatore Claudio Marchisio: "Da parte della Juve grande voglia di vincere questa partita, non soltanto per i punti ma perché c'è stato un cambio d'allenatore che sa, ad oggi, che ogni partita può fare la differenza.

Quindi una grande squadra non può accontentarsi del pareggio, deve andare a Roma con grande carattere come ha sempre dimostrato il dna della Juve, con un allenatore che lo conosce bene".

Marchisio ha infine concluso il suo intervento augurandosi che Teun Koopmeiners ritrovi al più presto la stabilità fisica e mentale che gli starebbe mancando quest'anno con la Juventus.