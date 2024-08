Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando come Thiago Motta cercherà di non addossare tutte le responsabilità del gol ai centravanti. Balzarini ha poi commentato l'affare che sembrerebbe ormai sfumato fra la Juve e lo United per Jadon Sancho.

Juventus, Balzarini: 'Motta è bravo a non far dipendere la squadra unicamente dall'attaccante'

"La bravura di Motta sta nel creare le condizioni per fare in modo che la squadra non dipenda esclusivamente da un marcatore" questo è quanto riferito sul proprio canale Youtube da Gianni Balzarini in merito ad una delle peculiarità migliori del tecnico della Juventus.

Il giornalista sportivo ha poi continuato: "La Juventus è vero che ha solo Milik come riserva di Vlahovic ma il Bologna di Motta giocava Zirzkee come prima punta, uno che non può essere considerato una vera prima punta. L'olandese dava una mano alla squadra che nel totale ha segnato gli stessi gol della Juventus in Serie A. Questo vuol dire che Thiago cerca di non addossare tutta la responsabilità del gol al centravanti di turno e l'acquisto di Koopmeiners è emblematico in questo senso".

Balzarini ha poi continuato parlando di Calciomercato e del mancato arrivo di Sancho alla Juventus: "La questione di Sancho è ferma perché c'é un problema effettivo di soldi oltre il quale la Juventus non può andare.

Il ragazzo percepisce 20 milioni di euro l'anno ed onestamente la società bianconera fatica a reperire le risorse per far fronte anche a questa operazione. Salvo colpi di scena l'inglese non arriverà a Torino ma ribadisco il concetto, la Juventus è apposto cosi".

Infine Balzarini ha detto: "Penso che Motta abbia diverse scelte e non scordiamoci che a sinistra avrà a disposizione Mbangula, un ragazzo che ha dato la sensazione di avere già la testa giusta per giocare a certi livelli.

Non a caso segna col Como e fa l'assist con l'Hellas Verona. Inoltre ci sono sempre Nico Gonzalez e Conceicao".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Se fosse arrivato Sancho avrebbe tolto spazio ad Yildiz'

Le parole dette dal giornalista Balzarini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Se fosse arrivato Sancho avrebbe sicuramente tolto spazio al ragazzo che ha tutte le carte in regola per diventare un campione.

Contento per gli acquisti ma felice per la mentalità e il gioco intravisto" scrive un utente su Youtube. Un altro aggiunge: "Mercato da 8.5/9, senza se e senza ma. Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un mercato così importante. Giuntoli ha dimostrato di essere un DS top e Motta ci sta facendo sognare, un po' di fiducia e ci prenderemo belle soddisfazioni". Infine un utente sottolinea: "Con gli acquisti fatti Sancho non serve, abbiamo diverse soluzioni in mezzo e sulle fasce. Piuttosto servirebbe una punta, visti i molti impegni in stagione".