Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha rivelato sul proprio canale Youtube l'indiscrezione di calciomercato secondo la quale Juventus e Atalanta potrebbero chiudere la trattativa per Teun Koopmeiners entro metà della prossima settimana. Tale rumor è condiviso anche dal giornalista sportivo Andrea Losapio.

Chirico: 'L'operazione per Koopmeiners si sbloccherà entro metà della prossima settimana'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube dando nuovi aggiornamenti sulla possibile chiusura della trattativa fra la Juventus e l'Atalanta per Teun Koopmeiners: "Le ultimissime notizie sull'operazione Teun Koopmeiners alla Juventus portano alla conclusione che tutto si sbloccherà nella prossima settimana.

Intorno a mercoledì la società bianconera presenterà la sua ultima offerta che questa volta avrà una base di 50 milioni di euro più una parte di bonus tra i due ed i cinque milioni".

Chirico ha poi aggiunto: "La Juventus potrebbe anche proporre all'Atalanta di basare la trattativa per Koopmeiners su un prestito oneroso, molto oneroso, composto da una prima trance da 10/15 milioni di euro più obbligo di riscatto e bonus da pagare a seconda del numero di gol o assist messi a segno dall'olandese con la maglia bianconera. Questo potrebbe servire ad assottigliare maggiormente la differenza tra la richiesta dei bergamaschi e l'offerta fatta da Giuntoli".

Il giornalista ha continuato: "L'Atalanta adesso ha molta fretta di chiudere la trattativa per Koopmeiners perché ha finalmente capito che il giocatore vuole solo la Juve.

Con i soldi del trequartista poi Percassi avrebbe intenzione di chiudere le due trattative per O'Riley e Nico Gonzalez".

Infine Chirico ha detto: 'Non sono cosi sicuro che Koopmeiners giocherà la finale di Supercoppa con l'Atalanta come viene detto in giro e per questo sarei particolarmente sorpreso se la trattativa con la Juventus non si chiudesse per il 12 di agosto".

Losapio: 'Juve convinta di chiudere l'operazione Koopmeiners e sa di avere gli argomenti giusti'

Della trattativa fra Juventus ed Atalanta per Koopmeiners ha scritto su Tuttomercatoweb anche il giornalista Andrea Losapio: "La Juventus è convinta di chiudere l'operazione. Sa di avere gli argomenti per convincere l'Atalanta, Koopmeiners ha già un accordo - non è difficile quando guadagni "poco", e l'offerta arriverà. Siamo al 3 agosto ed è almeno due mesi che la telenovela va avanti, i soldi ora ci sarebbero, meglio usare il condizionale, quella che verrà formulata sarà da 50 milioni più bonus".