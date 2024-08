Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X lanciando una critica piuttosto diretta al ds della Juventus Cristiano Giuntoli, accusandolo di aver sbagliato diversi colpi e di non essere in grado di piazzare gli esuberi. Un tema, quello dei calciatori in uscita dalla Continassa, che ha affrontato anche il giornalista Andrea Losapio su Tuttomercatoweb.

Juventus, Ravezzani non fa sconti a Giuntoli: 'Ha sbagliato diverse operazioni e intasato una squadra con gli esuberi'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha dedicato un messaggio alla Juventus e nello specifico al lavoro finora svolto dal direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli: "I risultati del nuovo direttore sportivo si capiranno a dicembre.

Resta che ha sbagliato 3 operazioni (Alcaraz, Djalo, Rugani) e che oggi ha intasato la squadra con mancate cessioni. Ma ha tempo per rimediare". Ravezzani ha poi chiosato sul tema Juve sottolineando: "Vedo che la tifoseria bianconera è di nuovo divisa: dopo Allegri, Giuntoli (e poi Motta)".

Il messaggio del giornalista ha dunque catturato l'attenzione di diversi tifosi: "In questa situazione chi non vuole andare via sa che verrà reintegrato, perché è impossibile giocare con la rosa attuale. Giuntoli ha avuto però 8 mesi di tempo per piazzare gli esuberi, visto che di Motta si sapeva già a gennaio. O fa qualche miracolo o siamo davvero stretti come tempi" dice un utente su X. Un altro, sulla scorta del precedente aggiunge: "Fossi in Giuntoli, inizierei a valutare qualche reintegro in rosa.

Non dico Chiesa, ma qualcun altro si. Non che non abbia fiducia nel suo operato, è solo che trovo complicato immaginare che riesca a completare acquisti e cessioni desiderati".

Infine un tifoso cerca di fare i conti con la realtà scrivendo: "I 9 scudetti consecutivi, le finali di Champions, coppe Italia e quant'altro hanno illuso la nostra tifoseria.

Se con Allegri si cercava una certa continuità aziendale e di gioco, adesso si è deciso per un cambio di rotta. Pazienza, fiducia e tifare la maglia a prescindere".

Juve, Losapio duro: 'Come è possibile epurare metà squadra cercando di venderli come esuberi e sperando di guadagnarci?

Della complicata situazione in casa Juventus con gli esuberi ha scritto su Tuttomercatoweb anche il giornalista Andrea Losapio.

"Come è possibile epurare metà squadra, cercando di venderli tutti come esuberi, sperando anche di guadagnarci? La realtà è che la rivoluzione va avanti a rilento, gli unici venduti sono Soulé e Huijsen, oppure Barrenechea e Iling Jr. Moise Kean è stato il colpo da "maestro". Per il resto sono tutti lì e difficilmente si schiodano, al netto del pugno di ferro".