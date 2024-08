La Juventus si prepara ad affrontare una settimana cruciale sul fronte del mercato, con l'obiettivo di chiudere alcune operazioni in vista dell'inizio della Serie A, previsto per il 19 agosto. La priorità dei bianconeri è rinforzare le fasce e il nome in cima alla lista è quello di Nico Gonzalez. L'argentino della Fiorentina sembra essere l'obiettivo principale e la trattativa potrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Tuttavia, la società viola lascerà partire Gonzalez solo dopo aver assicurato l'arrivo del sostituto, identificato in Gudmundsson.

Nico Gonzalez non è però l'unico nome sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Infatti, la società torinese sta sondando il mercato per un secondo esterno, con Francisco Conceição, figlio d'arte e attualmente in forza al Porto.

Contatti con l'agente Mendes

Il giovane talento portoghese, rappresentato dall'influente agente Jorge Mendes, ha superato nelle preferenze bianconere altri nomi come Wenderson Galeno e Karim Adeyemi.

L'idea della Juventus è quella di ottenere Conceição con la formula del prestito, con la possibilità di trasformare l'operazione in un acquisto definitivo, specialmente in caso di partenza di Federico Chiesa. Quest'ultimo rappresenta un nodo cruciale per il futuro delle fasce bianconere: la sua possibile cessione libererebbe risorse e spazio per l'acquisizione di un altro esterno.

In definitiva, la prossima settimana si preannuncia decisiva per la Juventus, che punta a chiudere almeno un colpo in entrata per rinforzare la rosa di Thiago Motta. Gli obiettivi sono chiari e le trattative sono avviate: ora bisognerà accelerare per non farsi trovare impreparati all'inizio della nuova stagione.

Chiesa resta un rebus

In attesa che si sblocchi il mercato in entrata, la Juventus dovrà risolvere la situazione di Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero non è stato convocato per l’amichevole contro l’Atletico Madrid e il suo futuro è ancora un rebus visto che per il momento non sembrano esserci offerte concrete per lui. La Juve vorrebbe cederlo, vista anche la scadenza di contratto nel 2025 e che non si sta parlando di un rinnovo di contratto.

Per questo si sta cercando una soluzione, ma il tempo incalza visto che tra 20 giorni il mercato chiuderà. In particolare, Chiesa vorrebbe trovare un club che gli permetta di giocare la Champions League. Qualora dovesse restare a Torino non è da escludere un anno da separato in casa.