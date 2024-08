Trasferta difficile allo stadio Olimpico per il Milan, che dovrà affrontare la Lazio il 31 agosto alle ore 20:45 nel terzo turno di Serie A.

Entrambe le sfidanti sono state sconfitte nella precedente giornata e i rossoneri, in particolare, vivono un avvio di campionato da incubo, senza ancora nessuna vittoria. Non facevano peggio dalla stagione 2011/12: anche in quell'occasione raccolsero solo un punto dopo due giornate. La Lazio, invece, finora ha totalizzato tre punti in due partite.

Come arrivano Milan e Lazio a questa sfida

Nella sfida persa contro il Parma, il Milan ha dimostrato scarsa condizione fisica e lentezza sulle ripartenze dei ducali.

In casa rossonera non tira buona aria e mister Fonseca dovrà assolutamente rimettersi in pista e portare i tre punti a casa, centrando la prima vittoria stagionale. Perdere altri punti, vorrebbe dire allontanarsi ancora di più dalla testa della classifica. Il Milan dovrà in particolare sistemare qualcosa in difesa: i rossoneri hanno difatti incassato ben quattro reti in due partite. L'ultima occasione in cui Maignan non è stato battuto, risale al pareggio a reti bianche contro la Juventus del 27 aprile scorso.

Nella gara precedente, anche la Lazio di mister Baroni ha perso per 2-1, a Udine, soffrendo l'esuberanza dei friulani per tutto il primo tempo, poi nella ripresa non ha sfruttato la superiorità numerica per strappare un pareggio, accorciando solo le distanze in pieno recupero.

Nella gara di sabato all’Olimpico i padroni di casa proveranno in tutti i modi a vincere per non scontentare ulteriormente i propri tifosi, già delusi da un calciomercato poco entusiasmante.

Gli ultimi precedenti

Negli ultimi cinque incontri fra le due squadre in campionato (considerando le gare giocate su entrambi i campi) hanno visto prevalere per quattro volte la squadra milanese.

Fa eccezione solo il sonoro 4-0 inflitto dalla Lazio al Milan nel gennaio 2023.

L’ultimo incontro all’Olimpico fra le due risale al 1 marzo di quest’anno ed è stato vinto dal Diavolo per 1-0 grazie a un goal di Okafor

Le probabili formazioni

Questi sono i possibili titolari delle due squadre:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (Fofana), Reijnders; Saelemaekers, Pulisic, Leao; Jovic. All. Fonseca