Inter e Juventus sono molto attive sul mercato per perfezionare le ultime operazioni a pochi pochi giorni dal termine della sessione estiva. Secondo le ultime indiscrezioni il Barcellona avrebbe intensificato i contatti per ingaggiare Federico Chiesa mentre i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo per cedere Martin Satriano in Francia al Brest. Sembra essere invece tramontato il possibile approdo di Adrien Rabiot alla Pinetina.

Chiesa sempre più vicino al Barcellona

Potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore la trattativa tra la Juventus e il club catalano per il cartellino di Federico Chiesa.

Il giocatore non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 ed è stato escluso dal progetto tattico di Thiago Motta. Sulle sue tracce c’è da tempo l’Inter ma il Barcellona sarebbe la squadra più accreditata per assicurarsene le prestazioni. Le parti dovrebbero raggiungere un accordo sulla base di circa 12 milioni di euro anche se i bianconeri avrebbero voluto circa 25 milioni di euro. La possibilità di perdere il giocatore ex Fiorentina a parametro zero dovrà per forza di cose indurre i dirigenti piemontesi ad abbassare le pretese. Al giocatore dovrebbe essere invece riconosciuto uno stipendio simile a quello che percepisce a Torino ( circa 6 milioni di euro). Il Barcellona dovrebbe quindi mettere sul piatto un contratto pluriennale per ammortizzare lo stipendio.

Chiesa e ritenuto un profilo congeniale in quanto è in grado di giocare sia come esterno di destra che come esterno di sinistra nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1. Potrebbe dunque spegnersi la voce di Mercato che lo aveva da tempo accostato all’Inter, che rimane alla finestra e che preferirebbe sempre ingaggiarlo a parametro zero nella stagione 2025 o ad una somma a bassissimo costo.

Satriano ai saluti: c’è il Brest

Si muove invece il mercato in uscita dell’Inter che avrebbe trovato l’accordo per la cessione di Satriano al Brest. Il giocatore dovrebbe garantire alle casse do Oaktree circa 5 milioni di euro ma, in caso de cessione da parte dei francesi, il club meneghino guadagnerà il 20% sulla futura rivendita.

Questa operazione sarà importante per finanziare l’ingresso di Palacios. Il difensore dovrebbe essere il nuovo tassello per il reparto arretrato di Simone Inzaghi che necessita di un profilo giovane e futuribile per svecchiare la difesa. Acerbi e De Vrij non garantiscono più l’affidabilità soprattutto per motivi fisici degli scorsi anni e i dirigenti interisti hanno appunto deciso di investire su un giocatore forte fisicamente polivalente dal punto di vista tattico. Palacios può giocare da terzo centrale ma soprattutto da playmaker difensivo considerata l’ottima qualità in fase di impostazione.