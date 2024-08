L'infortunio di Gianluca Scamacca potrebbe cambiare i piani di mercato dell'Atalanta e non solo. Anche la Juventus potrebbe esser coinvolta nell'effetto domino e starebbe pensando di proporre Arek Milik più 40-45 milioni per arrivare a Koopmeiners. Thiago Motta non considera il polacco come parte del nuovo progetto e anche per l'incontro di stasera contro la Next Gen ha deciso di non convocarlo.

Atalanta-Juve, intreccio sull'asse Milik-Gonzalez

Operatosi al crociato, l'attaccante bergamasco starà fuori un minimo di 6-7 mesi e questo obbliga la Dea a ritornare sul mercato per regalare un nuovo bomber a Gasperini in vista non solo del campionato ma anche della partecipazione alla prossima Champions League.

Oltre Abraham e Simeone, la società bergamasca starebbe valutando anche il profilo di Arek Milik che nonostante la volontà di rimanere a Torino, non è centrale nel progetto di Thiago Motta. L'Atalanta potrebbe decidere di mettere sul piatto quei 6-7 milioni di euro ritenuti necessari dal club bianconero per la cessione del polacco che a sua volta i bianconeri potrebbero invece impiegare per arrivare a Teun Koopmeiners che resta l'obiettivo numero uno del club.

L'infortunio di Scamacca ha però complicato anche la cessione dell'olandese con Gasperini che non vorrebbe rivoluzionare tutto il reparto offensivo.

C'è infine la questione Nico Gonzalez, nel mirino proprio della Dea e della Vecchia Signora.

La Juve vorrebbe inserire Mckennie come contropartita tecnica mentre il club bergamasco potrebbe decidere di mettere sul piatto quei 30 milioni cash fondamentali per accaparrarsi le prestazioni dell'argentino.

Capitolo cessioni: Nicolussi Caviglia ad un passo dal Venezia, Barbieri alla Cremonese

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni per cedere quei calciatori che non faranno parte del nuovo corso targato Thiago Motta.

Tra questi ci sono anche due giovani ovvero Hans Nicolussi Caviglia e Tommaso Barbieri. Il mediano ex Salernitana è ormai ad un passo dal Venezia e dovrebbe arrivare a titolo definitivo. La trattativa si sarebbe sbloccata sulla base di 4,5 milioni di euro con il classe 2002 che si unirà alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco.

Discorso simile anche per Barbieri ormai ad un passo dalla Cremonese. Anche il talentuoso terzino destro dovrebbe esser ceduto a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 3 milioni di euro.

Gli esuberi in casa Juventus però continuano. Restano infatti da piazzare Arthur, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Filip Kostic e Wojciech Sczesny per poi reinvestire il denaro e completare l'organico.

Un centrocampo rivoluzionato per la Juve: dopo sarà il turno delle ali

Con le possibili partenze di Weston Mckennie e Arthur, la Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo con i soli Locatelli e Fagioli verso la conferma. La nuova diga dovrebbe essere composta da Douglas Luiz e Khepren Thuram cui Cristiano Giuntoli vorrebbe affiancare Koopmeiners.

Dopo sarà il turno dei trequartisti, dato che i bianconeri in rosa - considerata la cessione di Soulè e il taglio di Chiesa - ad oggi hanno il solo Yildiz. Al riguardo si registra un'accelerata nelle ultime ore per Galeno del Porto.