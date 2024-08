La seconda giornata del campionato offre uno scontro al vertice, considerando le vittorie di Verona sul Napoli e della Juventus sul Como nella prima giornata. Gli scaligeri sfideranno al Bentegodi proprio i piemontesi nel match che si disputerà lunedì 26 agosto alle ore 20:45. Il Verona dovrebbe confermare gran parte dei giocatori schierati contro il Napoli, la Juventus invece sarà costretta a fare dei cambi tenendo conto degli infortuni muscolari subiti contro il Como da Khephren Thuram e Timothy Weah. Duda dovrebbe sostituire Serdar nel settore avanzato, Cambiaso invece Weah, con Savona che giocherebbe da terzino destro.

Zanetti dovrebbe affidarsi a Mosquera come riferimento avanzato, Motta a Cambiaso al posto di Weah

L'allenatore del Verona, Paolo Zanetti, dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1 contro la Juventus, con Duda presumibilmente in campo al posto dell'infortunato Serdar, affiancato da Belahyane. Per il resto non dovrebbero esserci grandi cambiamenti rispetto alla partita contro il Napoli: Montipò in porta, una difesa a quattro con Tchatchoua terzino destro, Coppola e Dawidowicz centrali, e Frese terzino sinistro. Come dicevamo a centrocampo dovrebbero giocare Duda e Belahyane, i trequartisti a supporto di Mosquera riferimento nel settore avanzato saranno Livramento, Kastanos e Lazovic.

Saranno una Juventus con assenze importanti quella che giocherà contro il Verona nel secondo match di campionato.

Pesano infatti gli infortuni muscolari di Khephren Thuram e Timothy Weah, con entrambi che salteranno anche la sfida contro la Roma all'Allianz Stadium il primo settembre, rientrando quindi dopo la pausa per le nazionali. Probabile che Motta si affidi a Savona nel ruolo di terzino destro, come già fatto nel secondo tempo contro il Como, avanzando Cambiaso come ala offensiva proprio in sostituzione di Weah.

Al posto di Thuram, invece, giocherebbe l'altro nuovo rinforzo a centrocampo della Juventus in questo calciomercato estivo, ovvero Douglas Luiz, che giocherebbe insieme a Locatelli. Di Gregorio portiere, difesa a quattro con Savona terzino destro, centrali Gatti e Bremer e Cabal terzino sinistro. Douglas Luiz e Locatelli a centrocampo, i trequartisti saranno Cambiaso, Yildiz e Mbangula a supporto di Vlahovic.

Thiago Motta valuta l'inserimento anche per McKennie

L'allenatore Thiago Motta potrebbe considerare di schierare Weston McKennie, in procinto di rinnovare il suo contratto con la Juventus fino a giugno 2026, nella partita contro il Verona, probabilmente non dall'inizio ma più verosimilmente nella seconda metà del gioco. Il centrocampista americano può risultare un giocatore molto utile considerando che può essere schierato come centrocampista ma anche come ala destra.

Da valutare invece il recupero di Milik, più probabile che la punta sia pronta per la sfida della terza giornata di campionato contro la Roma.

Le probabili formazioni di Hellas Verona e Juventus

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese, Belahyane, Duda, Livramento, Kastanos, Lazovic, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz: Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore Thiago Motta