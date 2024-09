Vigilia di campionato per il Crotone di Emilio Longo che si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale, in casa della Cavese, nella serata di lunedì 2 settembre alle ore 20.45. Per questa seconda giornata del campionato di Serie C, il tecnico rossoblù ha comunicato la lista dei convocati per la gara dello Stadio Comunale "Simonetta Lamberti". Lista nella quale non risultano presenti tre calciatori: Jonathan Silva, Riccardo Stronati e Jean-Guy Akpa Akpro.

Crotone, tre assenze

Dopo la prima vittoria casalinga contro il Team Altamura dello Stadio Comunale "Ezio Scida" (2-0), gara decisa dalle reti di Mattia Vitale e Marco Tumminello, il Crotone tornerà in campo nella serata di lunedì 2 settembre per affrontare la Cavese.

Sono 25 gli elementi che prenderanno parte alla trasferta di Cava de' Tirreni, e tra questi non ci saranno tre centrocampisti. Non convocati per problemi di natura fisica, il brasiliano Jonathan Silva e Riccardo Stronati. Non convocato anche l'ultimo acquisto del calciomercato estivo, Jean-Guy Akpa Akpro, che si metterà a disposizione dello staff tecnico dopo la gara della seconda giornata.

Longo concentrato sulla sfida

Alla vigilia della gara, il tecnico del Crotone, Emilio Longo, ha preso la parola per presentare questo importante incontro. "Vorrei esprimere la mia gratitudine alla società per i sacrifici fatti durante la campagna acquisti. Sono riusciti a ridurre il monte ingaggi, ma al tempo stesso mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva.

Questo gruppo dimostrerà il suo valore quando riuscirà a mantenere con continuità le prestazioni mostrate nella prima partita contro il Team Altamura. Tutti noi cerchiamo conferme e siamo determinati a ottenerle. Il percorso sarà lungo e ogni partita dovrà essere affrontata con la massima attenzione. Abbiamo giocato solo una partita, sia noi che la Cavese, e sarà fondamentale saper replicare le buone prestazioni".

Cavese mai battuta dal Crotone

Il Crotone che scenderà in campo a Cava de' Tirreni dovrà fare i conti con il tabù rappresentato dallo Stadio "Simonetta-Lamberti". Nelle precedenti sfide in campionato, i calabresi non hanno mai vinto in casa della Cavese, collezionando cinque sconfitte e quattro pareggi. Nelle ultime ore, Sky ha fornito le informazioni relative alla programmazione delle gare dei tre gironi di Serie C per il turno della seconda giornata di campionato. La gara tra Cavese e Crotone sarà visibile per i tifosi sui canali Sky Calcio alla numerazione 252, ed in streaming sulla piattaforma Now Tv.