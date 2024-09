Nelle scorse ore il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto un editoriale su Tuttomercatoweb e facendo riferimento alla Juventus ha elogiato il lavoro effettuato in questa estate in sede di Calciomercato dal ds Cristiano Giuntoli. Anche l'agente sportivo Oscar Damiani a 1 Football Club ha apprezzato il lavoro dei bianconeri, in particolare di Thiago Motta.

Ceccarini: 'Il lavoro fatto da Giuntoli è sotto gli occhi di tutti, ha consegnato a Motta una squadra completa'

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini ha scritto un editoriale su Tuttomercatoweb e riferendosi alla Juventus e alla sessione di calciomercato effettuata dal direttore sportivo dei bianconeri ha sottolineato: "Quella piemontese è decisamente la squadra che ha cambiato di più.

Il lavoro fatto da Giuntoli è sotto gli occhi di tutti. Ha consegnato a Thiago Motta un gruppo completa in ogni reparto. Tutte operazioni mirate e funzionali per un lavoro che avrà base pluriennale. Il nuovo centrocampo è sicuramente il reparto che intriga di più".

Secondo Ceccarini, Thiago Motta potrà far esprimere alla squadra bianconera un gioco ancora più completo quando il trio di centrocampo composto da Douglas Luiz, Khephren Thuram e Teun Koopmeiners entreranno a pieni giri grazie alla preparazione fisica. Il giornalista ha poi sottolineato come per la società piemontese non sia stato un rimpianto il mancato arrivo alla Continassa di Jadon Sancho, in quanto i dirigenti della vecchia signora considerino la formazione bianconera già completa in attacco.

Riferendosi all'Atalanta, Ceccarini ha sottolineato come i bergamaschi siano riusciti nell'arduo compito di apporre rimedio in pochissimo tempo all'infortunio di Gianluca Scamacca, acquistando Mateo Retegui dal Genoa e pagandolo oltre 20 milioni di euro. Colpi come Bellanova, Brescianini e Samardzic hanno poi chiosato una campagna rafforzamenti di livello.

Damiani: 'Hanno iniziato bene ed un allenatore bravo che fa giocare bene la sua squadra'

Della Juventus ha parlato a 1 Football Club l'agente sportivo Oscar Damiani: "La Juve ha iniziato bene, anche se non ero convinto delle scelte iniziali. Hanno un bravissimo allenatore, che fa giocare bene la sua squadra. Il campionato sarà ancora più interessante e competitivo perché la Juventus non può essere una sorpresa visto che gioca sempre per vincere".

Damiani riferendosi poi al mercato del Milan si è detto poco convinto del lavoro svolto dai rossoneri. Secondo l'agente sportivo inoltre per il club lombardo Theo Hernandez a oggi sarebbe un problema, in quanto troppo spesso distratto in fase difensiva.