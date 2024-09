Vigilia di campionato per il Crotone che affronterà nella serata di sabato 7 settembre alle ore 20:45 il Trapani allo Stadio Comunale Ezio Scida. La terza giornata contrapporrà la squadra di Emilio Longo a quella guidata temporaneamente da Salvatore Aronica (ex difensore dei calabresi). La sfida vedrà diverse assenze tra le fila degli Squali, tra cui quella dell'attaccante Marco Tumminello, squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata nella gara contro la Cavese. Il match è stato presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico del Crotone, Emilio Longo.

Crotone senza Tumminello

Una delle assenze pesanti contro il Trapani sarà l'attaccante Marco Tumminello. Il calciatore, espulso nella ripresa della gara contro la Cavese, dovrà saltare due giornate (Trapani e Messina). Le condizioni fisiche non ottimali anche dell'attaccante Guido Gomez - che ha saltato la trasferta di Cava de' Tirreni - potrebbero portare l'allenatore a cambiare modulo iniziale ed interpreti in campo. "Arriva il Trapani, saremo davanti al primo scoglio di questa stagione - ha sottolineato il tecnico -, la nostra squadra ha fatto bene nel precampionato, la prima sconfitta contro la Cavese va considerata come un'opportunità per crescere. Sono convinto che i ragazzi stiano lavorando con grande voglia di mettersi alle spalle la partita precedente.

I nuovi arrivati? La squadra sta mostrando una buona continuità di prestazioni con 6-7 elementi, giocare a grandi linee con lo stesso undici iniziale facilità a trovare coesione e un gioco. Nel tempo potremo anche mettere in mostra, con i cambi, le qualità dei giovani arrivati".

Crotone, possibili cambiamenti

Contro il Trapani dovrà reinventarsi l'attacco.

L'assenza di Marco Tumminello e le condizioni non ottimali di Guido Gomez porteranno Emilio Longo a valutare dei cambiamenti nell'undici iniziale. Poche le alternative di ruolo, tante le possibilità cambiando posizione agli altri calciatori presenti nella rosa. "Dobbiamo acquisire la nostra identità. In questo momento la squadra ha cambiato i suoi principi di gioco, abbiamo iniziato da zero.

Solamente la metà dei calciatori in rosa hanno giocato lo scorso anno in questa piazza. Questa squadra ha davanti un percorso, ci saranno alti e bassi come è normale. Avere Tumminello e Gomez in squadra è stato motivo di grossa riflessione da parte della società, abbiamo voluto farli rimanere in squadra pensando anche a come sostituirli. Attingeremo dalla squadra per trovare alternative, in rosa abbiamo Kostadinov, c'è anche un giovane come Chiarella. Ad oggi, nelle difficoltà, io mi sento sempre più legato al progetto del Crotone".

Il Trapani ritorna all'Ezio Scida

La gara tra Crotone e Trapani in terra di Calabria si è già disputata ben 35 volte in gare ufficiali di campionato con 18 vittorie del Crotone, 14 pareggi e 3 sconfitte.

Il primo match tra le due formazioni risale al torneo di Serie C 1946-1947 con successo dei rossoblù per 2-0. L'ultima gara in campionato tra Crotone e Trapani è invece legata al torneo di Serie B 2019-2020 con successo del Crotone per 3-0, stagione tra l'altro conclusa dagli squali con la seconda promozione in Serie A sotto la guida del tecnico Giovanni Stroppa.