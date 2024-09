Nelle scorse ore l'ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato a TV Play della Juventus e di Dusan Vlahovic, sottolineando come per il centravanti serbo quest'anno sarà quello determinante per dimostrare il suo reale valore. Del classe 2000 e delle sue difficoltà ad interpretare il gioco di Thiago Motta ha detto la propria a Deejay Football Club anche l'allenatore Andrea Stramaccioni.

Juventus, Di Livio: 'Quest'anno per Vlahovic è l'anno in o out ma secondo me il serbo gioca troppo di spalle alla porta'

L'ex calciatore Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di TV Play e parlando della Juventus e del suo attaccante Dusan Vlahovic ha detto senza tanti giri di parole: "Questo per Vlahovic è l'anno In o out.

Anche Lautaro non sta facendo benissimo. Dusan ha delle difficoltà, dovrà essere bravo Thiago Motta. Secondo me gioca troppo spalle alla porta, viene troppo incontro anziché cercare la profondità".

Di Livio ha poi continuato a parlare della Juventus e delle manovre attuate dal tecnico bianconero: "Motta in questo momento sta cercando di far partire un percorso, non è semplice. Ma penso che sta gestendo bene il tutto. Vlahovic in campo? Senza Milik non ha un'alternativa, può giocare con Nico Gonzalez ma in caso sarebbe un altro sistema".

L'ex esterno ha proseguito facendo riferimento al pareggio in Europa League della Roma e al responsabile dell'errore per il gol incassato dai giallorossi: "Sul gol dell'Athletic Bilbao l'errore principale è fare un fallo come quello di Mancini.

Lì si temporeggia, si aspetta il raddoppio. Nico Williams quando parte ha il motorino, devi sempre aspettare il raddoppio".

Di Livio ha infine rivelato una curiosità sulla sua carriera: "Il giorno più brutto sportivamente della mia vita è stato quando ho smesso di giocare a calcio con la Fiorentina. Parlare di questo sport è bellissimo ma praticarlo è un'altra cosa.

Sono stato fortunato perché aver fatto una carriera importante era il mio sogno nel cassetto. Da tifoso invece il giorno più brutto risale alla finale di Champions League tra Roma e Liverpool. Fu un grandissimo dispiacere".

Juventus, Stramaccioni: 'Vlahovic deve adattarsi a Motta e giocare spalle alla porta come vuole l'italo brasiliano'

Della Juventus e delle difficoltà del centravanti bianconero ha parlato a Deejay Football club l'allenatore e ora cronista Andrea Stramaccioni: "Chi si deve adattare di più tra Vlahovic e e Motta? Sicuramente il serbo. Io credo che Dusan faccia delle cose benissimo: la finalizzazione, con i piedi è forte, gli piace guardare la porta. Quello che non gli piace è stare spalle alla porta e lavorare dei palloni, che invece è una cosa che vuole Thiago".