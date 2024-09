Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus e, riferendosi alle indiscrezioni di Calciomercato che vorrebbero la Juventus sulle tracce del centravanti del Lille Jonathan David per il prossimo anno, ha sottolineato che il club non sarebbe particolarmente attratto dal calciatore canadese, il quale non avrebbe effettuato quel salto di qualità che ci si aspettava.

Momblano: 'Jonathan David non ha confermato le sue qualità e non rientra nei piani del club bianconero'

"La Juventus ha prenotato Jonathan David? Sono sicuro che non è cosi", questo è quanto riferito sui microfoni di Juventibus da Luca Momblano.

Il giornalista sportivo ha poi continuato su questo tema aggiungendo: "Jonathan David sono due anni che viene proposto a chiunque e che i direttori sportivi tengono nella propria agenda. Il calciatore però non ha confermato quello che aveva mostrato nei primi anni e dunque non viene considerato un attaccante di primo livello. Prenderlo a parametro zero vuol dire portarlo in squadra fra un anno, di conseguenza bisognerà vedere cosa farà nei prossimi sei mesi. Se non dovesse effettuare quello scatto non rientrerebbe nei profili attenzionati dalla Juve, me neanche da Milan o Inter".

Sempre sul tema degli attaccanti Momblano ha aggiunto: 'Thiago non ha fatto una campagna acquisti sul centravanti e questo perché le priorità della Juventus erano a centrocampo.

Abbiamo passato tanti anni a discutere delle lacune in mediana dunque per quanto possa condividere l'idea che vorrebbe la rosa a corto di attaccanti, non me la sento di criticare".

Infine Momblano ha rivelato: "Se il Galatasaray non arriva a chiedere alla Juventus parte dei soldi dell'ingaggio per Kostic penso che l'operazione si farà.

Il sì del calciatore c'è e il club turco lo ha incassato, tanto è vero che non si parla più di una cessione a titolo definitivo ma di prestito con diritto di riscatto che diventerebbe eventualmente obbligo a determinate operazioni. Con la scusa dell'operazione Osimhen però il Galatasaray sta tirando a ribasso e si potrebbe chiudere persino con un semplice prestito".

Juventus, i tifosi rispondono a Momblano: 'Jonathan David sembra lento per questo gioco'

Le parole di Momblano hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Anche a me David non convince, mi sembra lento mentre con questo gioco devi velocizzare l'azione. In caso contrario, rischi di essere bloccato subito e di far ripartire il contropiede degli avversari", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Il mercato di Giuntoli è stato ottimo però se dici a tutto il mondo che Kostic non ti serve poi non ti puoi meravigliare se cercano di prenderlo con quattro spiccioli e sei anche costretto a pagargli lo stipendio".