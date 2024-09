Nelle scorse ore il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato a Tuttosport definendo troppo oneroso l'acquisto fatto dalla Juventus di Teun Koopmeiners. In tutt'altri termini invece ha parlato Pier Paolo Marino, ex dirigente dell'Udinese che a TMW Radio ha proclamato quello di Koopmeiners il migliore colpo dell'intera sessione di rafforzamento dei bianconeri.

Juventus, Sabatini: 'A quelle cifre avrei evitato di comprare Koopmeiners, è un giocatore non rivendibile nel futuro a cifre più alte'

Il direttore sportivo Walter Sabatini è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttosport e parlando della Juventus si è soffermato sull'acquisto più oneroso dei bianconeri, quello di Teun Koopmeiners: "Un giocatore con queste cifre non lo avrei preso, ma non si discute il suo valore.

Se un giocatore non rappresenta una risorsa per un secondo mercato, da rivendere in futuro a una cifra maggiore, per come sono fatto io non lo valuto. Ci sono altre operazioni che mi emozionano di più, anche della Juventus. Cabal, ad esempio. Per me è un grande colpo: è un giocatore forte".

Parlando del tecnico Thiago Motta, Sabatini ha poi sottolineato come l'italo brasiliano starebbe provando a replicare con la Juventus quanto fatto col Bologna, schierando in campo una squadra compatta e disposta con ordine nel rettangolo di gioco. Secondo il direttore sportivo inoltre, Vlahovic sotto la guida di Motta potrà superare quota 20 gol in stagione.

Sabatini si è poi focalizzato sulla Roma e sui colpi messi a segno dai giallorossi nella campagna acquisti estiva: "Va dato atto alla Roma che negli ultimi giorni di mercato ha aggiustato la squadra: Hummels, nonostante i 35 anni, ha un carisma che sposta gli equilibri.

E ha preso Koné che secondo me è fortissimo: vince i duelli in mezzo al campo, è sempre elettrico. La Roma ha riequilibrato la rosa, pure con Saelemaekers che serviva parecchio in corsia: ha lavorato alla grande".

Infine Sabatini ha concluso la sua intervista parlando di Soulé: l'esterno argentino secondo il suo parere dovrà alzare l'asticella, cercando di abituarsi in fretta al salto di qualità che ha eseguito passando dal Frosinone alla formazione capitolina.

Juventus, Marino: 'Koopmeiners il migliore acquisto'

Della Juventus e di Koopmeiners ha parlato a TMW Radio anche l'ex dirigente dell'Udinese Pier Paolo Marino: "Non è stato tra i mercati più esaltanti onestamente, ci sono state molte situazioni sofferte dalle squadre, rinviate agli ultimi giorni. La Juve però ha fatto un mercato di trasformazione, interessante e coraggioso. Il campo avrà la parola finale, sicuramente Koopmeiners è l’acquisto migliore perché colma il vuoto che era presente nella rosa".