La Juventus prosegue la preparazione alla Continassa in vista dei prossimi impegni di campionato, ma per l’allenatore Thiago Motta non arrivano buone notizie. Durante l'allenamento odierno Francisco Conceicao ha accusato un fastidio muscolare, destando preoccupazioni nello staff tecnico e nei tifosi bianconeri. Il giovane esterno portoghese, che si era distinto come uno dei migliori in campo nel recente match contro la Roma, verrà sottoposto a ulteriori accertamenti il 5 settembre per determinare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Torna Weah

Questo imprevisto costituisce un problema per la Juventus, che si affidava notevolmente al contributo di Conceicao, in particolare per il dinamismo e la creatività che ha evidenziato nelle recenti partite. Tuttavia, il club bianconero può tirare un sospiro di sollievo grazie al ritorno di Timothy Weah, che dovrebbe essere nuovamente disponibile dopo la sosta per le nazionali. La presenza dell’esterno statunitense garantisce a Thiago Motta una copertura adeguata sulle fasce, consentendo alla squadra di affrontare le prossime sfide con maggior serenità.

Nonostante la preoccupazione per le condizioni di Conceicao, c'è ottimismo all'interno dello staff tecnico. Si spera che il fastidio muscolare si riveli di lieve entità, permettendo al giocatore portoghese di sfruttare la pausa per recuperare rapidamente e tornare in campo nel miglior stato di forma possibile.

Nel frattempo, la Juventus può contare anche sul ritorno di Vasilije Adzic, che ha ripreso gli allenamenti regolarmente. La sua disponibilità, unita a quella di Weah, fornisce a Thiago Motta maggiori alternative per la zona trequarti, un settore del campo che necessita costantemente di opzioni affidabili e in buona forma. In previsione della partita contro l'Empoli, quindi, non mancheranno le opzioni e la Juventus spera di proseguire la striscia positiva nel campionato.

Difesa imbattuta nelle prime tre giornate di campionato

Una delle note più liete della Juventus in questo avvio di stagione è sicuramente la solidità difensiva. Infatti i bianconeri hanno subito zero gol nelle prime tre giornate e Gleison Bremer e Federico Gatti formano un muro davvero invalicabile. Anche il neo portiere bianconero Michele Di Gregorio non è stato quasi mai chiamato in causa.

La Juventus ha nuovamente reso la fase difensiva uno dei suoi principali punti di forza. La squadra lavora bene e non permette agli avversari di essere pericolosi. Anche dopo la soste della nazionali, Thiago Motta desidererà mantenere la porta inviolata, soprattutto perché durante questo intervallo Bremer ha potuto allenarsi alla Continassa e, insieme a lui, il nuovo acquisto Kalulu, che avrà così l'opportunità di integrarsi ulteriormente nei meccanismi difensivi della squadra.