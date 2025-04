La Juventus si appresta ad affrontare settimane decisive in vista della prossima stagione, con un occhio particolare rivolto al Mondiale per Club che prenderà il via a metà luglio. Tra le questioni più urgenti da risolvere, spicca quella legata ai giocatori in prestito: i bianconeri vogliono avere un quadro chiaro e definito prima della prestigiosa competizione internazionale. In cima alla lista delle priorità c’è il futuro di Renato Veiga, difensore portoghese attualmente in prestito secco dal Chelsea.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli sarebbe pronto ad aprire un dialogo con il Chelsea per discutere del futuro del portoghese.

L’obiettivo è chiaro: prolungare la sua permanenza in bianconero, provando magari a ottenere un nuovo prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Veiga leader della difesa della Juventus

Veiga si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico della Juventus. Arrivato con qualche perplessità iniziale, il classe 2003 ha conquistato tutti, diventando un titolare fisso prima con Thiago Motta e poi con Igor Tudor. Quest’ultimo, in particolare, ha speso parole importanti per lui, definendolo un leader, nonostante la giovane età. Un’investitura che ha convinto la dirigenza juventina a fare di tutto per trattenerlo a Torino.

Tuttavia, la trattativa con il Chelsea non si preannuncia semplice.

Il club londinese ha investito 14 milioni di euro per acquistare Veiga la scorsa estate e, viste le prestazioni offerte dal difensore in Serie A, non ha intenzione di svendere il suo cartellino. Il Chelsea è consapevole della crescita del giocatore e quindi vorrà monetizzare il più possibile da un’eventuale cessione.

Dal canto suo, la Juventus è pronta a investire pur di non perdere un giocatore che ha già dimostrato grande affidabilità e maturità. Il Mondiale per Club rappresenta una vetrina importante e avere Veiga in rosa significherebbe poter contare su un elemento già integrato e funzionale alla squadra. Anche per questo motivo, i dirigenti bianconeri valuteranno con attenzione le modalità con cui tentare di strappare un accordo al Chelsea: si potrebbe ragionare su un nuovo prestito con diritto di riscatto o su un acquisto a titolo definitivo, magari dilazionato.

Tudor pensa al campo per guadagnarsi la conferma

Nel frattempo, la Juventus deve mantenere alta la concentrazione sul campo. Il finale di campionato si preannuncia infuocato, con la lotta per un posto in Champions League ancora apertissima. Igor Tudor, subentrato in corsa, è determinato a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Raggiungere il quarto posto significherebbe non solo garantire alla società l’accesso alla massima competizione europea, ma anche attivare automaticamente la clausola di rinnovo prevista nel suo contratto.

Tuttavia, il croato sa che la società ha comunque la possibilità di svincolarsi da questo accordo. Per questo, oltre ai risultati, sarà fondamentale dimostrare di saper dare continuità al lavoro impostato, mostrando un’identità di gioco chiara e convincente. Tudor è consapevole che per tenersi stretta la panchina della Juve serviranno fatti concreti e una squadra unita, pronta a seguirlo anche nella prossima avventura internazionale.