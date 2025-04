Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato ai microfoni della trasmissione Juventibus e riferendosi alle indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte tra i nomi osservati dalla Juve per la prossima stagione, ha sottolineato come il tecnico leccese sia in realtà un capitolo chiuso per la società piemontese. Moggi ha invece dato a Igor Tudor ottime chance di restare anche nella prossima stagione.

"Antonio Conte alla Juventus è un capitolo chiuso" queste sono le parole usate da Luciano Moggi per commentare le voci che vorrebbero il santino accostato al club bianconero nella prossima estate.

L'ex dirigente, ai microfoni della trasmissione Juventibus, ha poi continuato: "Ritengo che il Napoli possa avere una chance notevole di vincere il campionato e io ritengo che Conte praticamente possa restare dov'è. Oltre a questo credo che il leccese sarebbe potuto tornare a Torino la scorsa estate, quando invece hanno scelto di puntare su Thiago Motta. Non so perché è stato fatto questo ma hanno perso l'occasione, ed una volta persa l'occasione non si recupera più".

Sull'operato dell'attuale guida tecnica della formazione bianconera Moggi ha aggiunto: "La Juve di Tudor a differenza di quella di Thiago Motta entra in campo con un approccio diverso alla partita. E questo è già un qualcosa di importante perché fa capire agli avversari che la Juve c'è.

Prima praticamente era sottomessa a tutte e a tutti, adesso comincia la partita e cerca di dettare la sua legge. E questo è importante, aspettando il riscontro a fine stagione. Certamente non parliamo di una grande squadra, su questo non c'è dubbio. Quindi deve lottare, però io penso che tutto quello che può dare verrà dato per portare al quarto posto questa squadra".

Sulle possibilità di Tudor di restare alla Continassa anche nella prossima stagione Moggi ha infine detto: "Se il gruppo risponde e se la squadra viene fatta secondo i dettami e le caratteristiche che si sposano con quelle che sono le idee di Igor Tudor, non vedo perché non debba restare. Perché lui vale altri allenatori, è giovane, non ha l'esperienza di tanti altri, ma sicuramente può far meglio di Thiago Motta, anche se per questo non ci vorrebbe tanto.

La Juve, che non è una grande squadra, è resa meno bella proprio dal comportamento di un allenatore che non ha saputo mettere insieme i giocatori, ma ha esercitato solo il culto della sua persona in mezzo al campo".

I tifosi rispondono a Moggi: 'Se dice che Conte è un capitolo chiuso vuol dire che sarà il nuovo allenatore della Juve'

Le parole di Moggi hanno catturato l'attenzione di una vasta platea bianconera sul web: "Se Moggi dice che Conte alla Juventus è un capitolo chiuso, allora conferma che Conte andrà alla Juventus e io sarei contento" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Io terrei Tudor, ingaggio non elevato, grande juventinita e una fame di vittorie incredibile. Conte lo devi strapagare e comprargli i top".