Il mercato dei trasferimenti si è chiuso ufficialmente in Italia e nel resto d'Europa da oltre due settimane, ma i rumors sui giocatori liberi a parametro zero non sembrano fermarsi. A tal proposito Paolo Paganini, giornalista sportivo, ha dichiarato sul suo profilo X che Philippe Lamboley, l'agente sportivo dell'attaccante francese Anthony Martial, sarà presente a Torino per assistere alla partita tra Juventus e Psv Eindhoven questo martedì 17 settembre.

Le dichiarazioni di Paolo Paganini su X

"Da Monaco mi segnalano che Philippe Lamboley agente di Martial sarà domani a Torino per vedere Juventus-Psv", è questo il post pubblicato da Paolo Paganini.

Dopo la prestazione non positiva di Dusan Vlahovic contro l'Empoli giornalisti e tifosi bianconeri hanno sottolineato come la squadra di Thiago Motta abbia bisogno di un'alternativa valida al giocatore della nazionale della Serbia. In teoria al momento il suo vice Vlahovic è Arkadiusz Milik, ma i frequenti problemi fisici della punta della nazionale polacca evidenziati la scorsa stagione non danno molte garanzie alla Juventus, almeno dal punto di vista fisico. Anche per questo circolano dei rumors sul possibile arrivo del classe '95 Anthony Martial, che approderebbe a Torino a parametro zero, dopo aver concluso in maniera non positiva l'esperienza professionale al Manchester United.

Martial è cresciuto nel Lione prima del trasferimento al Monaco

Dopo aver fatto parte del settore giovanile del Lione, Anthony Martial nel luglio 2013 si è trasferito al Monaco per 5 milioni di euro. Due stagioni importanti con prestazioni di livello, nonostante la giovane età, anche in Champions League, al punto da attirare l'interesse del Manchester United, che nel 2015 investì 60 milioni di euro per acquistarlo dalla società francese.

Negli anni con la maglia dei Red Devils ha disputato 209 match nel campionato inglese con 63 gol e 27 assist. Nel gennaio 2022 si era trasferito in prestito al Siviglia, fino a giugno dello stesso anno.

Complessivamente nella sua carriera professionale fra Monaco, Manchester United e Siviglia ha disputato 403 partite, segnando 106 gol e fornendo 56 assist decisivi ai suoi compagni. Conta anche 30 presenze con la nazionale francese con due gol segnati.

Dal punto di vista tattico Martial è in grado di giocare non solo come punta centrale, ma anche sulle fasce nel modulo 4-2-3-1.