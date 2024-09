Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani è intervenuto ai microfoni di Juventibus parlando dell'allenatore Thiago Motta e della sua voglia eccessiva di voler stupire con scelte tattiche azzardate. Ravezzani ha poi detto la propria sul Milan e sui problemi dell'Inter.

Ravezzani: 'Motta a volte mi sembra impegnato a fare delle cose per stupire'

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha parlato su Juventibus del tecnico bianconero Thiago Motta: "Mi piace che ha carattere, presunzione e personalità mentre l'unica perplessità che ho su di lui è che a volte sia troppo impegnato a fare delle cose per il gusto di stupire.

Per esempio, per quanto Vlahovic sia stato inconsistente col Napoli tu non puoi sostituirlo con Weah. A volte anche i cambi di formazione sembrano dettati dalla voglia di dimostrare ai giocatori che nessuno ha il posto fisso piuttosto che una continuità di una crescita di un gruppo molto ristretto. Le squadre che vincono sono fatte da 9 massimo 10 giocatori titolari veri e uno o due che si alternano".

Parlando poi del Milan Ravezzani ha detto: "È una squadra che qualitativamente ha un organico che ha le potenzialità per arrivare tra le prime quattro, non per vincere lo scudetto. Come tutte le squadre che hanno un buon organico ma non eccezionale, se prende l'annata sbagliata rischia di non centrare gli obiettivi.

In ogni caso ha messo giocatori interessanti in rosa, come Fofana e Morata e con l'Inter ha fatto una cosa che non ci aspettavamo".

Il giornalista ha chiosato parlando dell'Inter: "Il primo problema dei nerazzurri è l'assenza al gol di Lautaro, che l'anno scorso come gli arrivava un pallone lo schiaffava dentro mentre ora fa fatica.

Il secondo problema è che l'Inter ha una serie di "vecchietti" che improvvisamente non reggono più i ritmi del calcio moderno. Questo non vuol dire che sono finiti ma che non possono più permettersi di giocare come 6-7 anni fa".

Juve, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Oramai chiunque è pronto a dare giudizi definitivi per poi rivederlo e salire sul carro'

Le parole di Ravezzani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Ormai ogni ex che sia calciatore, allenatore o giornalista dà giudizi definitivi: Koopmeiners è stato pagato troppo, Nico non è un campione, Yildiz non alza la testa, Douglas è una plusvalenza, Motta è sopravvalutato, Giuntoli è incapace. Naturalmente saranno pronti a rivedere il giudizio e salire sul carro" dice un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Concordo col fatto che una squadra debba avere otto titolari fissi per avere la base (Luiz deve essere titolare, poi se dopo un paio di mesi non va allora si può mettere in dubbio). Bisogna inoltre risolvere il problema del gol e Vlahovic, che ora è serio".