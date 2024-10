Nella stessa settimana nella quale la Juventus dei grandi ha trionfato alla Red Bull Arena contro il Lipsia in Champions League, un'altra giovane promessa bianconera si è fatta notare. Arman Durmisi, punta classe 2008, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juventus Under 17. Tuttavia, il futuro professionale di quello che gli addetti ai lavori indicano come il 'nuovo Vlahovic', avrebbe potuto prendere una piega diversa, con il Lipsia interessato a portarlo in Germania per seguire le orme del connazionale Benjamin Sesko. Durmisi, però, ha scelto Torino, attratto dal progetto Next Gen.

Dall’Under 17 del Koper alla Juventus

Durmisi è stato prelevato dal Koper, uno dei club di spicco nel campionato sloveno, dove aveva sorpreso con 10 reti nell'Under 17 e conquistato 4 presenze in prima squadra. Nonostante il suo talento precoce, la Juventus ha deciso di farlo crescere gradualmente, aggregandolo ai suoi pari età allenati da Matteo Cioffi. La giovane punta ha subito fatto vedere di che pasta è fatto, segnando il suo primo gol in un’amichevole vinta per 5-1 contro il Como.

Le caratteristiche di Arman Durmisi

Durmisi è una punta centrale dal fisico strutturato e tecnicamente promettente. Il suo gioco si basa su una buona protezione del pallone e una grande agilità, nonostante la sua stazza.

La sua capacità di dialogare con i compagni lo rende un ottimo punto di riferimento in attacco e la velocità negli allunghi palla al piede è una delle sue armi più letali.

Tuttavia, la sua dote migliore è la rapida esecuzione del tiro, soprattutto di destro. Durmisi ha anche dimostrato di essere un grande lottatore, contribuendo con impegno alla fase difensiva, caratteristica che ricorda Mario Mandzukic.

"Durmisi ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore importante. Ha fisico, tecnica e una determinazione che lo porterà lontano", ha commentato Cioffi dopo la partita.

La Juventus ha deciso quindi di investire su un giovane che potrebbe diventare un riferimento del futuro bianconero. Intanto, avrà la possibilità di crescere in un ambiente che, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di saper valorizzare i giovani, magari facendo la trafila fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen.

Le caratteristiche tecniche di Dajan Durmisi

Un altro giocatore interessante del settore giovanile della Juventus è Dajan Durmisi, fratello di Arman. La sua capacità di coprire più ruoli a centrocampo, dal mediano al centrocampista offensivo, lo rende un elemento prezioso. Con il controllo del pallone e una buona visione di gioco, Dajan riesce a creare spazi e opportunità per i compagni, aggiungendo qualità nella fase offensiva con inserimenti mirati in area avversaria.