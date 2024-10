Massimo Pavan, giornalista sportivo, ha espresso tutto il suo disappunto su Tuttojuve.com per quanto accaduto durante la partita Juventus-Cagliari, criticando duramente le decisioni arbitrali del direttore di gara Livio Marinelli che, secondo lui, hanno penalizzato la squadra di Thiago Motta.

Le dichiarazioni di Pavan

"Quanto visto ieri ci ha fatto imbestialire," ha dichiarato Pavan, sottolineando come Motta e la sua squadra debbano ormai abituarsi a certe dinamiche sfavorevoli. "Non ci daranno mai nulla, e se possono, come ieri, tolgono," ha continuato, ricordando episodi analoghi accaduti nella partita contro l'Empoli, dove secondo lui ci sarebbe stata un'espulsione mancata.

Pavan ha posto particolare attenzione al secondo giallo a Francisco Conceicao che, a suo avviso, "non sta né in cielo né in terra," considerando il contatto appena visibile che ha portato all'espulsione. "Non dare il rigore, va bene, ma espellere è un danno tremendo" ha affermato, evidenziando come, in altri casi simili, dei rigori siano stati concessi.

Il giornalista Pavan ha criticato anche il centrale difensivo del Cagliari Mina

Inoltre, Pavan ha tirato in ballo l'episodio riguardante il difensore colombiano Yerry Mina, accusato di comportamenti scorretti in campo. "Mina spacca la maglietta e nemmeno gli danno il giallo," ha dichiarato, facendo riferimento a un'azione in cui Mina ha praticamente tolto una manica alla maglia di Dusan Vlahovic.

"Lo scorso anno aveva tirato una gomitata a Danilo e anche lì niente," ha concluso Pavan, lasciando trasparire il suo malcontento verso una gestione arbitrale che ritiene non equilibrata.

L'episodio dell'espulsione di Conceicao commentato da Marelli

Intanto Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, ha commentato a Dazn l'episodio che ha portato all'espulsione per doppia ammonizione di Francisco Conceicao, giocatore della Juventus.

L'episodio si è verificato a seguito di una presunta simulazione che ha scatenato diverse polemiche.

Marelli ha chiarito che la prima ammonizione a Conceicao è stata corretta, frutto di un eccesso di pressing da parte del giocatore. Tuttavia, è stata la seconda ammonizione, quella per simulazione, a sollevare maggiori discussioni.

"Il secondo giallo è per simulazione," ha spiegato Marelli. "Non c’è un intervento da calcio di rigore. Obert poggia semplicemente la mano sulla spalla del calciatore della Juve."

Secondo Marelli, il contatto leggero del difensore del Cagliari non era sufficiente per giustificare la caduta plateale di Conceicao: "Quella mano non può provocare una caduta come quella che abbiamo visto".