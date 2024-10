L'infortunio di Bremer, che non sarà disponibile per almeno 6 mesi, costringe la Juventus a riflettere sulle soluzioni per sostituirlo. Le alternative praticabili sembrano essere principalmente due: dare maggiore spazio a giocatori come Cabal e Savona (entrambi possono giocare come difensore centrale), aspettando il mercato di gennaio per tentare di acquistare Kiwior dall'Arsenal, oppure intervenire subito sul mercato ingaggiando un free agent come Sergio Ramos, Daniel Amartey o Joel Matip.

La Juventus vorrebbe provare a chiudere l'acquisto di Kiwior nel mercato di gennaio

La Juventus, al momento, sembra intenzionata a prediligere l'alternativa della soluzione interna (più spazio a Savona e Cabal) per poi sferrare l'attacco nel mese di gennaio a Kiwior, giocatore a lungo corteggiato da Giuntoli nella scorsa sessione di Calciomercato.

Il club bianconero avrebbe scelto di puntare sul difensore polacco per due motivi principali: innanzitutto, a soli 24 anni risulta essere un profilo di livello ed esperienza molto importante anche in ambito europeo e, in secondo luogo, conosce bene il campionato italiano avendo giocato due stagioni allo Spezia, proprio sotto la guida di Thiago Motta.

Può giocare in vari ruoli: difensore centrale, terzino, mediano.

Ha ottime qualità fisiche e atletiche. Dotato di un buon piede mancino, è abile nella costruzione dal basso ed è molto forte nel gioco aereo data la sua altezza di 1.90 m.

Al momento, il difensore polacco è ai margini del progetto Arsenal di Arteta e per questo motivo i Gunners sarebbero disposti a valutare un'offerta. Il club inglese valuta Kiwior circa 25 milioni di euro, una cifra molto importante di cui la Juventus dovrà tenere conto in vista dell'eventuale trattativa.

Nico Gonzalez out per 4 partite

Oltre a Bremer, la Juventus torna dalla trasferta di Lipsia con un altro infortunio: lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra per l'attaccante argentino Nico Gonzalez.

L'ex Fiorentina ora dovrà stare fermo circa 1 mese e spera di poter ritornare in campo entro la fine di ottobre, magari per il match contro l'Inter in programma il 27 ottobre.

L'argentino quindi dovrà saltare 3 partite:

Juventus-Cagliari del 6 ottobre

Juventus-Lazio in programma il 19 ottobre

Juventus-Stoccarda il 22 ottobre

L'assenza di Nico Gonzalez dovrebbe essere tamponata con il portoghese Conceicao, già entrato a pieno negli schemi della nuova Juventus di Thiago Motta, riuscendo a segnare anche il goal vittoria contro il Lipsia.