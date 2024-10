La sessione di Calciomercato è attualmente chiusa ma le varie società sono al lavoro anche in vista delle prossime sessioni tra gennaio e giugno. L'Inter in particolare farà qualcosa in attacco al termine della stagione dato che andranno via Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto. Non è inoltre da escludere che possa arrivare qualche proposta notevole per Marcus Thuram, anche per questo i nerazzurri hanno cominciato a guardarsi intorno. Tra i nomi che piacerebbero maggiormente ci sarebbe quello di Benjamin Sesko, attualmente in forza al Lipsia.

Anche la Roma è alla ricerca di esterni di livello da poter regalare a Ivan Juric, soprattutto sulla fascia destra. I giallorossi cercano un elemento in grado di poter svolgere le due fasi e non a caso hanno provato fino all'ultimo a prendere Raoul Bellanova la scorsa estate. Alla fine è stata l'Atalanta ad avere la meglio nella corsa per l'esterno, acquistato dal Torino. Il nome nuovo finito nel mirino dei giallorossi sarebbe quello di Kayode della Fiorentina.

Inter su Sesko

Uno dei nomi che potrebbe infiammare le prossime sessioni di calciomercato è quello di Benjamin Sesko. Il centravanti già questa estate sembrava potesse finire nel mirino del Milan, ma alla fine il Lipsia lo ha blindato rinnovando il contratto e rimuovendo la clausola rescissoria da 65 milioni di euro.

Ora sul giocatore avrebbe messo gli occhi l'Inter, con lo sloveno che al momento del rinnovo si è assicurato il fatto di poter concordare con il Lipsia una cifra per essere lasciato libero. Non una clausola rescissoria, ma il significato alla fine è quello. Classe 2003, il centravanti ha già messo insieme 2 gol e 2 assist in campionato, oltre ad una rete segnata in Champions League e ad una messa a referto in coppa di Germania.

La strategia dei nerazzurri

Benjamin Sesko ha una valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro, una cifra notevole ma l'Inter potrebbe ricavarla proprio dalla cessione di un big. Il nome è quello di Marcus Thuram, che anche quest'anno è partito forte e che piace molto al Paris Saint Germain. I parigini, alla ricerca di una punta di livello, potrebbero anche arrivare a pagare la clausola rescissoria da oltre 90 milioni di euro.

A quel punto il club nerazzurro avrebbe un tesoretto notevole per andare su Sesko e rinforzare anche la difesa dato che i vari Acerbi e De Vrij iniziano ad avere un'età importante.

Roma su Kayode

La Roma avrebbe messo gli occhi su Michael Kayode, giovane terzino destro della Fiorentina, esploso la scorsa stagione. Il classe 2004 rischia di trovare poco spazio, chiuso dal rientro di Dodò e per questo potrebbe anche chiedere la cessione. Vedremo se una trattativa partirà a gennaio o a giugno, ma i giallorossi potrebbero muoversi con sei mesi di anticipo visto che Juric chiede un esterno destro in grado di fare la differenza nelle due fasi. Il club di Commisso lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma i rapporti tra le due società sono ottimi, come dimostra il trasferimento a Firenze di Bove. Non è da escludere che l'esterno possa approdare nella capitale in prestito con diritto di riscatto in un'operazione complessiva intorno ai 12 milioni più bonus.