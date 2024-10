Nelle scorse ore il giornalista sportivo Antonello Angelini ha parlato a Juventibus rivelando l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus pronta a cedere, anche a titolo gratuito, Danilo nella prossima sessione invernale. Angelini ha poi parlato delle potenzialità della squadra bianconera.

Angelini: 'Alla Continassa non vedono l'ora che arrivi un'offerta per vendere Danilo'

"Alla Juventus non vedono l'ora che arrivi un'offerta per Danilo per lasciarlo andare anche a zero e secondo me arriverà", è questa l'indiscrezione di calciomercato rivelata ai microfoni di Juventibus da Antonello Angelini.

Il giornalista ha proseguito su questo tema sottolineando: "Parliamo di un ex calciatore e con lo Stoccarda fa quel fallo da rigore praticamente cadendo addosso all'avversario. Il brasiliano non è da ieri che sta andando male e se si guarda alle statistiche anche Rugani fece meglio di lui. Danilo inoltre non può giocare da centrale perché gli manca quell'attenzione necessaria ma non ha neanche più la velocità per essere schierato come terzino".

Angelini ha continuato: "Danilo sta anche passando un momento non semplice psicologicamente, è demoralizzato per la situazione che sta vivendo. Perciò dico ribadisco che secondo me a gennaio il calciatore non sarà più della Juventus".

Il giornalista, parlando più genericamente della Juve, ha poi sottolineato: "Ho sentito troppa esaltazione per il dopo Lipsia e troppa delusione per il post Stoccarda.

Detto questo nell'ultima di Champions non sono stato d'accordo con le mosse effettuate da Thiago Motta e purtroppo non abbiamo visto la squadra neanche riuscire ad effettuare il solito palleggio. Siamo stati sovrastati fisicamente dai tedeschi".

Infine Angelini ha concluso dicendo: "Oggi nella Juventus fatico a vedere quei campioni che altri allenatori bianconeri gestirono del recente passato.

Dove sono i vari Del Piero, Ravanelli, Baggio o Vialli? Non ci sono e forse quelli che abbiamo comprato per tanti soldi li abbiamo anche sopravvalutati. Una cosa comunque è certa, questa rosa è incompleta".

Juventus, i tifosi rispondono ad Angelini: 'Bisogna avere pazienza perché questa è una rosa tutta rifatta'

Le parole di Angelini hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi della Juventus: "Bisogna avere molta pazienza perché praticamente la Juve ha una rosa pressoché tutta rifatta.

Quest'anno l'obbiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League. Poi il prossimo anno ci vogliono altri giocatori per completare la formazione attuale", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Dovevamo comprare minimo due attaccanti di livello. Abbiamo solo Vlahovic, specialmente perché Milik si era fatto male ed eravamo ancora in tempo".