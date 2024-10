Dopo la pesante sconfitta della Juventus in Champions League contro lo Stoccarda, Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista tramite il suo profilo su X facendo riferimento anche a Max Allegri, ex tecnico bianconero.

La critica ai facili giudizi su Massimiliano Allegri

Fabio Ravezzani ha sottolineato come il semplice cambio di allenatore non sia stato sufficiente per riportare la Juventus ai vertici: "10 tiri in porta a 1, in casa, contro il non irresistibile Stoccarda. È la dimostrazione a chi pensava bastasse cambiare allenatore per tornare a vincere che sbagliava di brutto".

Con queste parole, il giornalista ha evidenziato come la squadra stia affrontando problemi più profondi che non si limitano alla guida tecnica.

Il ciclo di Allegri e la superficialità nel giudizio

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha ammesso che il ciclo di Massimiliano Allegri alla Juventus era giunto al termine, ma ha criticato chi si era scagliato contro il tecnico livornese: "Allegri aveva finito il suo ciclo, ma quanta superficialità nel giudicarlo". Il giornalista sembra voler evidenziare come l'addio di Allegri non abbia risolto i problemi strutturali della squadra, ancora evidenti sotto la guida di Thiago Motta.

Il commento degli utenti al post di Ravezzani

Diversi utenti hanno risposto a Fabio Ravezzani sul suo profilo X.

Uno di questi ha scritto: "Si può togliere Allegri dalla Juve ma è difficile togliere Allegri dalla testa dei giocatori". Un altro ha aggiunto: "Che bisognasse cambiare era ovvio, che non fosse garanzia di successo pure. Mi chiederei piuttosto perché la Juve pur cambiando interpreti e guida tecnica subisce lezioni di calcio.

In questo caso è il primo episodio e in Europa. Gli ultimi due anni ovunque". C'è chi invece difende Thiago Motta, parlando soprattutto di una rosa non all'altezza di una competizione importante come la Champions League: "Parli dello Stoccarda come una squadra qualunque del calcio estero. Uno Stoccarda che 3 settimane fa aveva messo in difficoltà il Real Madrid sul piano del gioco.

Detto ciò Motta non può fare i miracoli con una rosa oggettivamente normale e senza alternative valide".

La prima sconfitta stagionale della Juventus di Thiago Motta

La Juventus, dopo otto giornate di campionato e 3 di Champions League, ha ottenuto 6 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta. I successi sono stati quattro in campionato e 2 nella massima competizione europea (Psv Eindhoven e Lipsia), mentre la sconfitta è arrivata ieri sera in Champions League. Thiago Motta, nel post partita, ha raccontato come la speranza è che questa sconfitta possa essere digerita quanto prima, anche in previsione della sfida di campionato contro l'Inter.