A poche ore dalla gara tra Crotone e Taranto, fissata per domenica 20 ottobre alle ore 19:30, il tecnico dei calabresi Emilio Longo ha presentato questa fondamentale sfide di campionato. Il "derby dello Ionio" a tinte rossoblù rappresenterà un importante crocevia per la stagione di entrambe le formazioni, in lotta per non retrocedere. L'allenatore potrebbe recuperare Kolaj e Sala, non al meglio ma pronti per tornare almeno in panchina. Assenti invece Vinicius e il giovane D'Aprile.

Crotone, serve solamente la vittoria

Con otto punti in nove giornate il Crotone non potrà fare calcoli.

Allo Stadio Comunale "Ezio Scida", contro un Taranto ultimo in graduatoria, servirà un successo per concedere una boccata d'ossigeno ad una classifica difficile. "Mi aspetto che la mia squadra sia più coraggiosa - ha dichiarato Emilio Longo - mi piacerebbe vedere una squadra che possa esprimere sul campo quello che fa in allenamento. La mia situazione? Non mi sento mai tranquillo. L'allenatore è sempre in discussione. Il Taranto ha delle problematiche ma a noi interessa poco. Queste sono delle partite che diventano delle trappole, nell'ultima gara loro hanno vinto, noi dobbiamo solamente pensare a noi stessi. Dovremo fare una gara identitaria, dovremo fare meglio, trovare maggiore spinta in fase offensiva mantenendo il giusto equilibrio.

Dovremo fare la gara per cercare di vincerla".

Una squadra poco umile

A pesare sulla stagione del Crotone è una qualità che sembra mancare alla squadra di Emilio Longo, il sacrificio, l'umiltà di accettare la forza dell'avversario e provare a tenere testa sotto l'aspetto dell'agonismo. "Non siamo pronti spesso a rispondere alle difficoltà - prosegue il tecnico -, forse non siamo stati pronti perchè non abbiamo vissuto delle difficoltà nelle gare estive.

Le sfide contro Catania in Coppa Italia e Team Altamura ad inizio stagione ha mostrato un Crotone che giocava facile, le difficoltà successive alle quali non eravamo abituati ci hanno portato a smarrirci. C'è bisogno in squadra di avere calciatori che accettino il momento vissuto dal Crotone, che si rimettano in gioco e vogliano lottare per questa squadra".

Crotone, una squadra unita

Le difficoltà dell'avvio di campionato hanno tolto entusiasmo alla squadra, un elemento che può fare la differenza soprattutto in un gruppo "nuovo" come quello del Crotone di questa stagione. "Ci servirà fare una gara importante - ha concluso Emilio Longo -, l'entusiasmo aiuta e in questo momento qualcosa ci manca. Non stiamo vivendo una fase positiva, l'entusiasmo riparte dalle nostre prestazioni che portano a riavvicinare i tifosi e i tifosi contagiano in un circolo virtuoso con il loro sostegno la prova dei calciatori in campo. Infortuni? Kolaj ha svolto quasi tutto l'ultimo allenamento con la squadra, valuteremo la sua condizione fisica, se ci sarà potrà giocare uno spezzone di partita. Stesso discorso vale per Sala che non è in condizione ottimale. Saranno tutti a disposizione ad esclusione di Vinicius e del giovane D'Aprile che non sarà fra i convocati".