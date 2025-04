Marcello Chirico, giornalista sportivo, ha parlato sul proprio canale Youtube della prestazione esibita dalla Juventus contro il Lecce nel match vinto dai bianconeri per 2 a 1, sottolineando come gli uomini di Tudor siano andati eccessivamente in difficoltà negli ultimi 10 minuti.

Juventus, Chirico: 'Il Lecce ha dominato gli ultimi 10 minuti e in quei momenti sono riapparsi i fantasmi di Motta e Allegri'

Il giornalista Marcello Chirico ha commentato la vittoria per 2 a 1 della Juventus sul Lecce, analizzando soprattutto il finale di gara che ha visto i bianconeri andare in difficoltà: "La Juventus ha dominato per gran parte la gara, però non l'ha chiusa.

Il Lecce è rimasto in partita e negli ultimi 10 minuti è salito in cattedra comandando il match. A quel punto sono di nuovo ricomparsi i fantasmi di quando con Motta, ma anche già con Allegri, andavi in difficoltà a livello psicologico. Io non penso che sia un problema di tenuta fisica, perché quando tieni per 80 minuti vuol dire che ci sei fisicamente. Non c'è stato questo crollo vertiginoso, c'è stato più che altro un po' troppa leggerezza".

Chirico ha poi continuato: "Cioè Thuram perde una palla all'ottantatreesimo sulla trequarti, la serve praticamente a Rebic e lo mette davanti a Di Gregorio, che è costretto a fare la super parata che ti salva la partita. Poi sul calcio piazzato prendi gol da Baschirotto.

Lì vuol dire proprio che tu pensavi di averla già chiusa e non l'hai chiusa. L'ha detto anche Locatelli alla fine della partita che l'approccio era stato buono ma che non erano stati in grado di chiuderla. Perché comunque con 18 tiri nel primo tempo più quelli del secondo bisognava segnare il terzo gol".

E ancora: "Dusan Vlaovic ha fatto sicuramente una buona gara a livello di impegno personale e soprattutto di aiuto alla squadra.

Però il centravanti non è che deve fare solo i passaggi ai compagni o gli assist. Il serbo ha avuto nel primo tempo quattro occasioni da gol pulite, almeno una l'avrebbe dovuta mettere dentro. Perché non ci riesce? Perché non è rapido, è troppo lento".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Il calo del secondo tempo è molto preoccupante'

Le parole di Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Caro Marcello abbiamo un attaccante a dir poco imbarazzante, che non segna nemmeno senza portiere. Prima o poi la paghi. Inoltre abbiamo dei giocatori senza quella 'cazzimma' che serve per essere una grande squadra. Siamo da 4° posto se va bene" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il calo del secondo tempo è molto preoccupante, detto questo per me il cambio in panchina doveva arrivare prima perché in soli due mesi i miracoli non li può fare nessuno".