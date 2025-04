Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il tecnico della Juventus Igor Tudor starebbe pensando ad un nuovo schieramento tattico che prevedrebbe Dusan Vlahovic in attacco e alle sue spalle Kenan Yildiz e Kolo Muani. Un'idea, quella del croato, che nascerebbe a causa della scarsa produzione offensiva garantita dalla formazione piemontese.

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di un possibile cambio di assetto della Juventus: "Pare che ci stia pensando.

A che cosa? Soggetto è Tudor e il pensiero sarebbe quello di aumentare il numero degli attaccanti contemporaneamente in campo. In pratica starebbe pensando ad uno schieramento che prevede Nico Gonzalez spostato a destra a centrocampo. Vlahovic di punta e dietro Yildiz e Kolo Muani. Ovvio non sono non sono tutti attaccanti puri, ma parliamo pur sempre di elementi che aumenterebbero il peso offensivo della formazione bianconera".

Balzarini ha proseguito: "La prossima gara col Lecce potrebbe essere quella ideale per testare questa nuova impostazione che credo possa soddisfare un po' tutti. Perché a chiunque piace vedere una squadra con vocazione offensiva, però la vocazione offensiva la puoi trovare anche negli inserimenti dei centrocampisti.

Koopmeiners ad esempio è strutturalmente un mediano con questo tipo di caratteristiche, tanto è vero che ai tempi dell'Atalanta era andato in doppia cifra. Dunque anche l'olandese potrebbe rientrare in questo tipo di discorsi".

Balzarini ha infine spiegato: "Perché Tudor starebbe pensando a questa soluzione? Il calcio è fatto di numeri e i numeri vengono analizzati ogni settimana, ogni post partita per vedere il confronto con la settimana precedente, ma c'è un numero sostanzialmente da andare ad osservare, quello della produttività in fase offensiva di una squadra.

La Juve ha realizzato 47 gol quest'anno in campionato. Non sono tanti, sono molto pochi per una squadra come la Juve. Parliamo del settimo attacco della Serie A e una squadra come quella bianconera non può essere il settimo attacco della Serie A".

Juve, le parole di Balzarini dividono i tifosi: 'Più attaccanti non vuol dire più gol'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Meglio proseguire con un 11 base, inserendo solo Cambiaso. Per di più mettere Kolo e Vlahovic ti precluderebbe ogni eventuale cambio davanti. Più attaccanti non vuol dire più gol, è l'atteggiamento che conta" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "Io credo che bisogna prendere atto che alcuni calciatori sono stati sopravvalutati, al di là del modulo e di chi allena. Questa rosa costa molto in termini di ingaggi, ma rende poco".