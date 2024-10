Nelle scorse il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e degli sviluppi legati al futuro di Paul Pogba. Secondo Agresti quindi, la società piemontese capeggiata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino starebbe lavorando con l'entourage del centrocampista francese per chiudere il rapporto lavorativo fra le parti.

Agresti: 'La società, sentendo le parole di Motta e Giuntoli, sta lavorando per chiudere il rapporto con Pogba'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti ha registrato un video su Youtube parlando della Juventus e di Paul Pogba: "La Juventus ha portato avanti nuovi contatti con l'entourage del "Polpo", il centrocampista francese al netto della riduzione della sua squalifica non avrà margini per tornare a giocare in bianconero.

Il club sta andando verso una direzione e ascoltando le parole di Motta, Giuntoli e Scanavino si capisce perfettamente come la società stia lavorando per chiudere questo legame lavorativo. Paul è infatti sotto contratto fino al 2026, quindi si vorrà sfruttare il fatto che il transalpino abbia creato un danno d'immagine alla Juventus".

Agresti ha continuato: "Pogba è stato un calciatore meraviglioso ma a marzo compirà 32 anni dunque credo che non potrà più vivere stagioni in club top. Si parla molto del Marsiglia, ma in ogni caso lo reputo amarcord e me lo voglio ricordare solo per il primo quadriennio in bianconero".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Potevano tenerlo fino al termine della stagione e vedere come sarebbe andato'

Le parole dette da Agresti hanno catturato l'attenzione di vari tifosi della Juventus: "Potevano tenerlo fino alla prossima estate vedere come sarebbero andate le cose e poi potevano anche cederlo senza rescissione del contratto, per me non è una bella notizia sperando di non rimpiangerlo", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Io non lo avrei ripreso ma ora, posto che fisicamente sia a posto, non lo manderei via... anche solo per pochi minuti in determinate partite! Magari è solo una suggestione, ma essendo la sua ultima chance, la fame di rivalsa, la voglia di campo e considerato il suo legame con la Juve chissà! Ovviamente non può essere più considerato progettuale".

Infine un tifoso scrive: "Quando Paul fu richiamato, dissi che era una delle stupidaggini più mastodontiche che la Juventus stesse facendo. Presi una carovana di insulti,ma già a distanza di pochissimo tempo ebbi conferme rispetto al come decise, banalmente, di autogestire il suo infortunio".