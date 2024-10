Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale dell'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus sulle tracce del difensore del PSG Milan Skriniar. Pedullà ha poi detto la propria anche sulle voci di un interessamento da parte di Cristiano Giuntoli per Ardian Ismajli dell'Empoli.

Pedullà senza mezzi termini: 'Se i bianconeri prendessero Skriniar dal PSG gli farebbero un favore'

"La Juventus farebbe una cortesia al PSG prendendo Skriniar perché gli alleggerirebbe il monte ingaggi", questa è la frase più ad effetto espressa sul proprio canale Youtube da Alfredo Pedullà in merito al possibile passaggio del difensore classe '95 a Torino.

Il giornalista ha proseguito su questo tema scendendo nel dettaglio: "Su Skriniar c'è comunque molta diffidenza e soprattutto il dilemma del difensore non è stato ancora preso in considerazione, visto che siamo a metà ottobre. Inoltre, quella per lo slovacco non può essere considerata una trattativa caldissima per diversi motivi, primo su tutti il suo ingaggio da 10 milioni di euro. Difficile che la Juve tirerà fuori 5 milioni per portarlo alla Continassa per appena 5 mesi. La seconda ragione è il suo stato di inattività, nel senso che il trasferimento a Parigi è diventato una vacanza nella quale il calciatore non è rientrato in nessun tipo di rotazione. Skriniar è inoltre un difensore nella fase discendente della sua carriera".

Pedullà ha continuato dicendo: "Lo slovacco ha praticamente tradito l'Inter, dicendo inizialmente ai nerazzurri di voler restare e rassicurando l'ambiente per la questione del rinnovo salvo poi spingere per andare via al PSG. Penso però che se Skriniar dovesse tornare in Italia e alla Juventus non commetterebbe un secondo tradimento".

Infine Pedullà ha sottolineato: "Oggi non ci sono osservatori che stanno cercando calciatori per la Juventus e lo stesso Ardian Ismajli, accostato negli scorsi giorni al club bianconero, non è ancora entrato nel radar di Cristiano Giuntoli. Per il difensore dell'Empoli non si tratta di una questione di costi ma se il tecnico vorrà o meno proprio lui nella rosa".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non capisco cosa ci dovremmo fare con Skriniar'

Le parole dette dal giornalista Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Non capisco cosa dobbiamo farci con Skriniar quando abbiamo Danilo, Gatti e Kalulu centrali che possono giocare anche in fascia destra. Prendere Skriniar, seppur in prestito, sarebbe come buttare 5 milioni di euro", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juventus secondo me non deve andare a prendere un difensore centrale in quanto oltre a Gatti e a Kalulu ha Cabal e come quarta scelta visto che non devono scattare le presenze per il rinnovo ha Danilo".