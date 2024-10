Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e al periodo piuttosto complicato che sta vivendo Douglas Luiz.

Capuano ha poi fatto riferimento alla squalifica inflitto dal giudice sportivo a Francisco Conceicao e degli episodi che stanno accadendo in casa Inter con gli Ultras.

Capuano: 'Douglas Luiz sta continuando a faticare per trovare posto nonostante 50 milioni spesi per lui'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio profilo X dedicato alla Juventus e al periodo piuttosto complicato che sta vivendo il nuovo acquisto dei bianconeri Douglas Luiz: "Il momento nero del brasiliano continua anche con la nazionale: escluso per la seconda volta di fila.

Con Thiago Motta fatica e non sta trovando posto in squadra nonostante l'investimento da 50 milioni di euro".

Restando in tema Juventus Capuano ha aggiunto: "Tutto come previsto: Conceicao squalificato per l'espulsione per la simulazione sbagliata ammessa dai vertici arbitrali. Il giudice sportivo ha preso atto del referto e comminato al portoghese anche una multa".

Riferendosi all'Inter e a quanto sta accadendo in casa nerazzurra per il caso ultras Capuano ha continuato: "L'allenatore dell'Inter, Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile che si occupano dell'inchiesta sui capi ultrà di Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro era citato in un'intercettazioni con Marco Ferdico, esponente di spicco degli ultrà interisti in cui Ferdico lo sollecitava a intervenire presso il presidente Marotta (all'epoca amministratore delegato per la parte sportiva) per avere più biglietti per la finale di Champions League di Istanbul dell'anno scorso".

Infine scrivendo del Milan Capuano ha rivelato: "Tra i rossoneri e Theo Hernandez è scontro: il club è scontento del rendimento e dei comportamenti del francese che chiede otto milioni più bonus per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Una cifra che i rossoneri non sono disposti a riconoscergli".

I tifosi rispondono a Capuano: 'Squalifica Conceicao? Alcune regole credo siano inadeguate'

Le parole scritte da Capuano, specie quelle riferite alla squalifica confermata a Francisco Conceicao, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Credo che alcune regole siano inadeguate compreso il giudice sportivo e che nel campionato italiano si usino due pesi e due misure specie nei riguardi di certe squadre", dice un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Giustizia sportiva ridicola e ottusa. Condanna un calciatore riconosciuto innocente dagli arbitri. Ennesima ingiustizia e sfregio del diritto e della correttezza di una competizione sportiva".