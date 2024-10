Nelle scorse, ore il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio su X commentando le parole dette a ESPN da Paul Pogba e sottolineando come il francese, piuttosto che abbassarsi lo stipendio, dovrebbe direttamente ridare i soldi alla Juventus per le sue annate negative. Capuano ha poi detto la propria anche su quanto affermato dal ritiro della nazionale da Rafael Leao.

Capuano: 'Pogba dovrebbe restituire i soldi al club'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta quanto detto da Paul Pogba nella recente intervista rilasciata ai microfoni di ESPN: "Il francese spiega che per restare alla Juventus sarebbe disposto a tutto, anche a tagliarsi lo stipendio.

Per come è andata dal giorno che ha rimesso piede a Torino, più che tagliarsi lo stipendio dovrebbe restituire dei soldi alla Juve".

Il giornalista, in un secondo messaggio pubblicato sempre sul proprio account X, si è poi focalizzato sulle parole dette dal ritiro della nazionale portoghese dall'ala del Milan Rafael Leao: "Dopo la buona prova con il Portogallo, il classe '99 ha detto che quando è in nazionale sente il sostegno di tutti. Anche l’allenatore ha molta fiducia in lui e questo è fondamentale per il suo gioco. Un attacco a Fonseca? Per il tecnico e per il Milan no".

Infine, Capuano ha dedicato un piccolo spazio alla nazionale: "L'Italia è sicura della prima fascia nel sorteggio per il Mondiale 2026.

Siccome non era scontato nulla (e siccome per l'Europa le qualificazioni non sono una passeggiata ad esito certo, come per le big del Sud America), aver tenuto duro dopo l'Europeo, affrontando con serietà la Nations League, è un merito. Fa schifo la Nations League? Avete pure ragione, beati voi che preferivate le insulse amichevoli di prima".

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Adoro Pogba, ma è quasi impossibile che torni ad essere un calciatore'

Le parole di Capuano, specie quelle dedicate a Paul Pogba, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi: "Io adoro Paul, ma bisogna essere obiettivi: è quasi impossibile che torni ad essere un calciatore, più che tagliarsi lo stipendio, lo dovrebbe azzerare fino a dimostrare di essere ancora un giocatore di calcio, poi si riparla di soldi", scrive un utente su X.

Un altro, sulla scia del precedente, aggiunge: "Anche perché il taglio potrebbe persino essere favorevole a lui, in mancanza di offerte migliori da altre squadre. Lasciamoci con i bei ricordi, su".

Per finire, un utente sottolinea: "Sono d'accordo, il problema di Pogba non è solo Pogba, ma chi gli sta attorno: se hanno giubilato Chiesa, figuriamoci Pogba".