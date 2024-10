Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha spiegato sul proprio canale Youtube le ragioni per le quali Thiago Motta avrebbe lasciato in panchina nelle ultime partite della Juventus Federico Gatti. Ebbene secondo Chirico, il tecnico non avrebbe apprezzato certi atteggiamenti che lo stopper avrebbe palesato in allenamento.

Chirico: 'Gatti era in punizione per aver dato la sensazione in allenamento di essersi montato la testa'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale rivela le motivazioni per cui Motta avrebbe relegato Federico Gatti in panchina nelle ultime uscite ufficiali della Juventus: "Thiago ha ribadito in conferenza stampa di non aver avuto problemi con Gatti, ma io so un'altra versione: il difensore era stato messo in punizione perché aveva dato l'impressione durante gli allenamenti di essersi un po' montato la testa, di credersi più importante di quello che è e di aver acquisito un certo status nello spogliatoio.

Gatti avrebbe persino protestato di non aver ricevuto la fascia in occasione della gara con la Lazio, tutte cose che non sono piaciute a Motta. Poi la società, cosi come il tecnico, fa bene a voler archiviare ogni tipologia di caso, facendo passare il messaggio che con lo stopper piemontese non ci sia mai stato nessun problema".

Chirico ha poi parlato di un altro tema piuttosto caldo in casa Juventus, quello della possibile cessione di Danilo: "La società sta cercando di trovare una soluzione con Danilo per chiudere il rapporto e trovare una soluzione perché non vogliono assolutamente che scatti il rinnovo automatico posto nel suo contratto grazie a quella clausola che scatta automaticamente ad un certo numero di presenze fatte dal calciatore.

Questo lo vogliono assolutamente scongiurare, perché Danilo è un calciatore che non piace a Motta e non piace alla società".

Il giornalista ha chiosato il suo video rintuzzando sul tema del difensore brasiliano: "Non credo alla storia che vorrebbe la Juventus intenzionata a voler recuperare Danilo, perché se hai questo desiderio fai giocare il difensore brasiliano in gare più abbordabili come la prossima in casa con il Parma, e non contro lo Stoccarda o con l'Inter in trasferta.

Danilo in realtà è stato schierato in campo in queste gare perché Motta aveva deciso di mettere in punizione Gatti per atteggiamenti che non gli erano piaciuti".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Con la scelta di mettere Danilo la squadra ha perso tre punti, Motta scenda dal pero'

Le parole di Chirico, specie quelle su Gatti, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Motta deve fare attenzione con certi giocatori come Gatti, sono molto forti per la squadra e la società potrebbe storcere il naso", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Gli allenatori hanno di queste fisse mentali e le mettono in pratica, però la Juve con Danilo ha perso tre punti fra lo Stoccarda e l'inter quindi è meglio che Motta scenda dal pero. Visto che chi ci va di mezzo è la Juve è I suoi tifosi".