Il tecnico della Juventus Thiago Motta può finalmente sorridere per i progressi mostrati da Juan Cabal, difensore colombiano arrivato in estate dall’Hellas Verona. Dopo un avvio discreto, Cabal sta velocemente conquistando spazio, mettendo in mostra qualità tecniche e tattiche notevoli. A confermare la sua crescita, le parole di Thiago Motta nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Parma.

Il suo contributo nel gol di Vlahovic in Inter-Juventus

Il pallone servito a McKennie nella sfida contro l’Inter, dal quale poi nasce la rete di Dusan Vlahovic, è emblematico delle sue capacità: una giocata importante, che denota grande visione di gioco.

Anche la rete decisiva nella vittoria contro la Lazio, frutto di un autogol di Gila, è scaturita proprio da un cross di Cabal. Con simili giocate, unite alla tenacia mostrata in campo, il difensore è diventato un riferimento, non solo nella rosa bianconera ma anche fra i tifosi.

Le parole di Thiago Motta su Juan Cabal

Durante la conferenza stampa, Thiago Motta ha espresso soddisfazione per il rendimento di Cabal: “Non solo lui, ma tutta la squadra sta crescendo. Sono grandi giocatori, e lo dimostrano in allenamento e in partita. Ottima prestazione da parte sua, così come quella dei suoi compagni. Sono molto contento”. Motta sembra quindi sicuro di poter contare sulle qualità del colombiano, anche se potrebbe concedergli un turno di riposo nella prossima sfida contro il Parma, considerando i molti minuti accumulati finora.

La carriera professionale di Cabal

Juan David Cabal Murillo, meglio noto come Juan Cabal, è un giovane difensore colombiano nato nel 2001, la cui carriera è iniziata con l’Atlético Nacional in Colombia. Nel 2022, Cabal ha fatto il salto in Europa, approdando in Italia per unirsi all’Hellas Verona. Qui, oltre a maturare come giocatore, ha avuto l’opportunità di adattarsi alle dinamiche del calcio italiano, particolarmente tattico e competitivo.

Durante il suo periodo al Verona, Cabal ha dimostrato una buona versatilità, alternandosi tra i ruoli di terzino e difensore centrale. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze in Serie A, di cui 17 da titolare, contribuendo in modo significativo alla permanenza in Serie A della squadra.

La crescita di Cabal e l'esigenza di rinforzare la difesa a gennaio

La Juventus dovrebbe investire su un centrale difensivo a gennaio, nonostante i miglioramenti di Cabal e la possibilità per Motta di schierarlo terzino sinistro e centrale. A tal riguardo, si parla molto del possibile arrivo di Sam Beukema del Bologna e di Ardian Ismajli. Quest'ultimo rappresenterebbe un investimento vantaggioso, anche in considerazione del contratto in scadenza con l'Empoli a giugno.