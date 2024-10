La Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante per la sessione di mercato invernale.

I nomi delle ultime ore sarebbero quelli di Beto e di Dominic Calvert-Lewin dell’Everton. Entrambi i giocatori non stanno trovano molto spazio in Inghilterra e potrebbero lasciare la società di Liverpool a gennaio.

L’Inter, in estate, potrebbe invece rinforzare la difesa assicurandosi le prestazioni di Jonathan Tah, ora in forza al Bayer Leverkusen.

La Juventus alla ricerca di un centravanti, sale Beto

L'assenza prolungata di Arek Milik sta inducendo i dirigenti bianconeri a ricercare con decisione una punta da ingaggiare già a gennaio per avere in rosa un sostituto di Dusan Vlahovic: l'ultima opzione al riguardo conduce all’Everton e in particolare ai profili di Calvert-Lewin e Beto.

Il primo ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere ingaggiato a zero al termine della stagione oppure già a gennaio pagando un piccolo esborso negli ordini di circa 7-8 milioni di euro. Abbastanza poco considerato che a prezzo pieno il costo del cartellino si aggirerebbe sui 22 milioni di euro per un calciatore che ha firmato 70 gol in 254 presenze con la compagine d'oltre Manica.

Più difficile arrivare a Beto che ha un contratto fino al 2027 e una valutazione (piena) di circa 20 milioni di euro. La strategia della Juventus potrebbe puntare dritto su un prestito con diritto di riscatto per avere l’ex Udinese in rosa già nel mercato invernale: i numeri del guineano non sono comunque eccellenti, con gli inglesi sono arrivati appena 6 gol in 43 presenze complessive.

Individuato il centrale di difesa per Inzaghi

L’Inter necessita come accennato di un difensore centrale e starebbe pensando di avviare i contatti con Jonathan Tah del Leverkusen.

Il centrale non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe rappresentare l’ennesima operazione a parametro zero coordinata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

I contatti potrebbero esserci già nelle prossime settimane in modo da trovare un accordo per anticipare la concorrenza di Juventus e Barcellona: Tah è un classe 1996, è nel pieno della maturità ma difficilmente potrà essere rivenduto in futuro (supererà certamente i 30 anni), per questo i nerazzurri non vorrebbero spendere nulla per il costo del cartellino.

In rosa c'è comunque anche Tomás Palacios, classe 2003, prelevato in estate a fronte di 6 milioni circa ma ancora ritenuto acerbo per poter entrare a pieno titolo nelle rotazioni di Simone Inzaghi.