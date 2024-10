Nelle scorse ore il giornalista Mirko Nicolino ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come il drastico peggioramento della fase difensiva della Juventus potrebbe essere dovuto ad una mancanza di convinzione dei calciatori bianconeri. Nicolino ha poi scritto nel dettaglio del 2 a 2 ottenuto dai bianconeri col Parma.

Juventus, Nicolino: 'Impressione che si sia rotto qualcosa nella mente dei calciatori, già ci credono meno?'

Il giornalista sportivo Mirko Nicolino ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta gli errori in fase difensiva effettuati nel match col Parma dalla Juventus: "Riguardando i gol subiti ieri dalla Juve (e altre azioni clamorose del Parma) ho l'impressione che si sia rotto qualcosa soprattutto nella mente dei calciatori.

In ripiego alcuni scappano verso la propria porta, altri rientrano trotterellando lasciando praterie agli avversari o perché non percepiscono il pericolo o perché gli ultimi risultati e prestazioni hanno lasciato strascichi anche a livello mentale. Dopo il secondo gol del Parma, Danilo chiede a Gatti: "Ma dov'eri?". In effetti era uscito in pressione, ma poi chi è rientrato per coprire e chi no? Ci si crede già di meno?".

Scendendo nello specifico della gara dell'Allianz pareggiata per 2 a 2 dagli uomini di Motta, Nicolino ha scritto: "Poteva vincere la Juventus, ma anche il Parma ha avuto alcune clamorose occasioni nella ripresa. Succede quando non c'è equilibrio e sei una squadra in balia delle partite.

I bianconeri collezionano così il 4° pareggio casalingo e vengono scavalcati dall'Atalanta. Il 4° posto è in linea con i piani societari, ma ad oggi la Signora è fuori dalla lotta per il titolo. Per ritrovare equilibrio, serenità e fiducia, servirebbe qualche vittoria per 1-0. Sembrerà anacronistico, ma oggi è completamente un'altalena".

Infine, il giornalista ha sottolineato: "Continuare a invocare il mercato di riparazione per la Juventus non ha per me alcune senso. Da qui a qualche eventuale rinforzo ci sono nella migliore delle ipotesi 14 partite ufficiali da giocare con la rosa attuale. Priorità è migliorare con quello che c'è a disposizione".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Nicolino: 'Il pressing quando si perde palla non è più lo stesso'

Le parole scritte da Nicolino hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Pensavo la stessa cosa. Il pressing quando si perde la palla non è più lo stesso. I meccanismi visti nelle prime partite sono spariti. Sembrano tornate le vecchie abitudini quando allenava Allegri. Approccio alle partite sbagliate. Come se Bremer solo teneva tutti concentrati" sostiene un utente X evidentemente in linea col pensiero del giornalista. Un altro poi aggiunge: "L'assenza di Bremer ha tolto riferimenti e ridotto drasticamente la capacità della marcatura a uomo. Con la linea di difesa più alta, ciò permette che si creino spazi ampi di cui approfittano le squadre rapide".