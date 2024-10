La Juventus ha ottenuto un pareggio spettacolare contro l’Inter, terminando la partita sul 4-4 dopo essere stata sotto di due gol. È stata una prova di carattere da parte dei bianconeri, che hanno mostrato grinta e determinazione per recuperare uno svantaggio importante. La squadra allenata da Thiago Motta ha messo in campo una prestazione energica e determinata, dimostrando di saper reagire anche nelle situazioni più difficili.

Paolo Di Canio, ospite negli studi di Sky Sport, ha elogiato il lavoro tattico del tecnico bianconero: “Sul piano tattico Motta ha azzeccato tutto perché ha invertito McKennie insieme a Locatelli e ha alzato Fagioli, che diventa praticamente una punta”.

L’allenatore classe ‘82 ha saputo adattare la squadra alle circostanze, riuscendo a compensare le numerose assenze e mantenendo un’impronta offensiva notevole. Thiago Motta, nonostante le difficoltà, ha dato alla squadra una mentalità aggressiva e propositiva, spingendo i suoi giocatori a lottare fino all’ultimo minuto.

Di Canio esalta la Juventus

Tuttavia, se l’attacco ha brillato, la fase difensiva ha mostrato qualche limite, come dimostrano i quattro gol incassati. Sarà fondamentale per Motta lavorare su questo aspetto per rendere la Juventus una squadra equilibrata e competitiva su tutti i fronti. Di Canio ha sottolineato che la vera novità portata da Thiago Motta è la mentalità: “Mi è piaciuto il carattere, la voglia e il DNA della Juve.

Sembra una squadra fatta, sembra una squadra fatta a livello di mentalità”.

Ora per la Juventus l’obiettivo è proseguire su questa strada, raccogliendo il maggior numero di punti possibile nelle prossime partite. Il calendario offre alla squadra l’occasione di consolidare il proprio percorso prima della pausa per le nazionali prevista dopo il derby del 9 novembre.

Si pensa già al Parma

La Juventus ha un calendario fitto e serrato e per i bianconeri non ci sono pause. Infatti, mercoledì 30 ottobre, gli uomini di Thiago Motta saranno in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Per questo match è possibile che la Juventus abbia ancora gli uomini contati. Infatti, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez non dovrebbero riposare, mentre Douglas Luiz ha qualche piccola speranza di poter tornare, ma la Juventus non correrà nessun rischio.

Il brasiliano rientrerà solo se sarà al top della forma. Per la partita di mercoledì 30 ottobre, sarà importante capire se Kenan Yildiz tornerà in campo dal primo minuto e chi, tra Timothy Weah e Francisco Conceicao, partirà eventualmente dalla panchina. Il portoghese, anche a San Siro, ha dimostrato di essere fondamentale per i bianconeri, avendo contribuito a 2 dei 4 gol juventini.