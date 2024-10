La Juventus è in ritiro a Milano per prepararsi al meglio al match contro l’Inter. Thiago Motta ha in mente diverse sorprese per la formazione che scenderà in campo a San Siro. Tra le scelte più discusse c’è l’esclusione di Kenan Yildiz dall’undici titolare. Il giovane talento turco, in un periodo di forma non eccellente, potrebbe essere preservato, con l’idea di inserirlo a partita in corso per sfruttare al meglio le sue qualità quando la partita richiederà nuove energie. Con alcune assenze nella trequarti, Thiago Motta sembra intenzionato a tenersi Yildiz come carta importante per avere maggiore flessibilità tattica durante la gara.

Le scelte di Motta

Un’altra nota di rilievo nel ritiro milanese è l’arrivo di Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della Juventus ha raggiunto il gruppo solo nella mattinata di oggi, 27 ottobre, poiché ieri (26 ottobre ndr) è diventato papà per la prima volta. La società gli ha concesso qualche ora di permesso per godersi il lieto evento in famiglia prima di riaggregarsi alla squadra. Il terzo portiere bianconero ovviamente sarà in panchina, ma avrà il compito di portare la sua carica ed esperienza anche dalla panchina.

Thiago Motta sembra intenzionato a confermare il modulo 4-2-3-1 per affrontare l’Inter. In porta ci sarà Di Gregorio, protetto da una linea difensiva composta da Savona, Danilo, Kalulu e Cambiaso.

A centrocampo, il duo Locatelli e McKennie dovrà garantire equilibrio e recupero palla, mentre sulla trequarti il tecnico ha ancora qualche dubbio. Al momento, Timothy Weah e Francisco Conceicao appaiono favoriti per partire dal primo minuto insieme a Nicolò Fagioli, mentre in attacco sarà Dusan Vlahovic a guidare la squadra, con l’obiettivo di trovare la via del gol contro i rivali nerazzurri.

Con queste scelte, Motta punta su un mix di esperienza e freschezza per cercare di sorprendere l’Inter e continuare a puntare in alto in campionato.

La probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Weah, Fagioli, Conceicao; Vlahovic.

Le parole dell’ex Trezeguet

Mentre la Juventus è in ritiro in attesa della partita contro l’Inter.

Molti ex giocatori stanno rodando a giocare la sfida tra bianconeri e nerazzurri in anticipo. Tra questi c’è anche David Trezeguet, miglior bomber straniero della storia juventina, che alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento che sta vivendo la Vecchia Signora: “La Juve ha iniziato un percorso interessante con Thiago Motta, è partita bene”. Inoltre, l’ex bomber bianconero ha dato qualche consiglio ad alcuni giocatori della rosa attuale della Juventus: “Yildiz è il presente e il futuro della Juve: è un ragazzino, ha tecnica e deve approfittare di questi momenti. Gli alti e bassi, però, sono normali a 19 anni”.