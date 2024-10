Sfida di cartello a San Siro. Domani martedì 29 ottobre ore 20:45, nel turno infrasettimanale il Milan ospita il Napoli di Serie A. Fonseca deve rinunciare agli squalificati Theo e Reijnders, mentre Conte punta su Kvaratskhelia e Lukaku.

Milan, 4-2-3-1 per Fonseca: occasione per Loftus-Cheek

Per quanto concerne la possibile formazione del Diavolo, mister Fonseca deve fare i conti con diverse assenze come quelle di Abraham e Gabbia per infortunio, e di Theo e Reijnders per squalifica. Per questo, dovrebbe schierare Maignan in porta con la difesa a quattro composta da Emerson Royal, Pavlovic, Tomori e Terracciano confermato nel ruolo di terzino sinistro.

A centrocampo, fari puntati su Loftus-Cheek che ritorna titolare. L'ex Chelsea non è più un intoccabile come nella gestione targata Stefano Pioli e il Milan si aspetta una grande prestazione che manca da diverso tempo. L'inglese comporrà la mediana assieme a Fofana, mentre sulla trequarti il dubbio è legato alla presenza dal primo minuto di Rafa Leao. Il portoghese è in ballottaggio con Okafor che sta offrendo buone prestazioni. Intoccabili Pulisic e Chukwueze che completano la trequarti. In attacco spazio ad Alvaro Morata.

Napoli, 4-3-3 per Conte. Out Lobotka, tornano Kvara e Politano

Dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare il primo big match di un trittico infernale, che comprenderà anche Atalanta e Inter prima della sosta.

Conte è pronto a riproporre il suo 4-3-3 ed i titolarissimi di questa prima parte di stagione. Infatti, tornano dal primo minuto sia Matteo Politano che Kvicha Kvaratskhelia che dovrebbero comporre il tridente offensivo assieme a Romelu Lukaku, a caccia del gol dopo tre partite.

A centrocampo spazio a Gilmour nel ruolo di play davanti alla difesa, vista l'indisponibilità di Lobotka.

L'ex Brighton dovrebbe esser coadiuvato da Anguissa e McTominay mentre confermatissima la retroguardia a quattro composta da capitan Di Lorenzo e Mati Olivera sulle corsie, e da Rrhamani e Buongiorno come coppia centrale. In porta Meret.

Precedenti e formazioni

Sono 170 i precedenti complessivi tra le due compagini San Siro: 70 i successi dei rossoneri contro le 51 vittorie dei partenopei.

Nella passata stagione fu la formazione rossonera guidata da Stefano Pioli a imporsi: la sfida terminò con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Theo Hernandez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal; Pavlovic, Tomori, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.