La Juventus potrebbe ricevere delle offerte a giugno per Kenan Yildiz che sarebbe finito nei radar di Arsenal e Liverpool. I bianconeri devono ancora risolvere il futuro di Dusan Vlahovic e monitorano Benjamin Sesko del Lipsia.

Liverpool e Arsenal studiano il colpo turco

Kenan Ylidz fa gola in Premier League, infatti, Arsenal e Liverpool potrebbero bussare alle porte bianconere a giugno. Il turco è centrale per il progetto dei piemontesi che lo valuterebbero circa 60 milioni di euro. Il calciatore ha un contratto fino al 2029 ed è reduce da una doppietta contro l'Inter che ha permesso alla sua squadra di pareggiare.

I due club inglesi non avrebbero problemi a presentarsi con un'offerta allettante che verrebbe comunque valutata dalla Juventus. Il tecnico, Thiago Motta, lo ritiene fondamentale per il suo progetto in quanto può collocarlo in tutti i ruoli dell'attacco. Proprio contro l'Inter è entrato al posto di Dusan Vlahovic, giocando da falso nove per disorientare la difesa nerazzurra.

Sesko se partisse Lewandowski

La Juventus valuta il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 e l'elevato stipendio che percepisce ( circa 12 milioni di euro) appare insostenibile per la dirigenza bianconera. Cristiano Giuntoli vorrebbe proporgli un rinnovo per spalmare l'ingaggio su più annualità ma non escluderebbe una cessione in caso di offerta interessante.

L'ex Fiorentina interesserebbe ad Arsenal e Barcellona.

Il club catalano lo considera un profilo idoneo come erede di Robert Lewandowski. La valutazione del serbo sarebbe di circa 60 milioni di euro, cifra che garantirebbe alla Juventus anche una netta plusvalenza. In caso di addio, la Juventus potrebbe intensificare i contatti con il Lipsia per Benjamin Sesko che ha rinnovato fino al 2029.

Per strapparlo al Lipsia servirebbero circa 65 milioni di euro, cifra che potrebbe derivare proprio dalla cessione di Vlahovic.

Qualità e polivalenza tattica per Vlahovic e Yildiz

Yilidz sarebbe perfetto sia per il Liverpool che per l'Arsenal. I Reds lo inserirebbero nel 4-3-3 come punta centrale o da esterno offensivo di sinistra mentre l'Arsenal potrebbe farlo giocare su tutto il fronte offensivo.

Il turco si esprime in maniera ottimale da rifinitore ma ha dimostrato di essere pericoloso nel dribbling e nelle conclusioni dalla distanza. Yildiz, inoltre, è molto abile nei calci piazzati, non a caso gli vengono spesso commissionati punizioni e corner. Il Barcellona, invece, con Vlahovic avrebbe un giocatore forte fisicamente e abile nei colpi di testa. Si tratta di un profilo completo, dotato di un ottimo mancino che gli permette di essere decisivo anche su punizioni e rigori. Può giocare da terminale offensivo in un 4-3-3 o sostenuto da una seconda punta nel 3-5-2 o in un 4-2-3-1. Sesko è un attaccante completo, abilissimo nel gioco aereo e freddo sotto porta. Nelle ultime gare ha dimostrato anche ottime qualità balistiche e tecniche che gli permettono di giocare da prima o da seconda punta.