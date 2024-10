Il recente exploit di Yildiz contro l'Inter ha acceso i riflettori su di lui. La doppietta dell’attaccante turco, classe 2005, non è passata inosservata alle big della Premier League, in particolare ad Arsenal e Liverpool, che già prima del suo rinnovo con i bianconeri fino al 2029 avevano mostrato interesse. In difesa la Juventus starebbe guardando in casa dell'Empoli, puntando di Ismajli, centrale difensivo che sta stupendo per qualità e costanza.

Ismajli nome per la difesa

Tra i nomi che circolano per puntellare la difesa, spicca quello di Ismajli, centrale dell'Empoli che ha dimostrato qualità e continuità.

Il calciatore, classe 1996, potrebbe rappresentare un'opzione low-cost per la Juventus nel calciomercato di riparazione di gennaio, utile a stabilizzare un reparto che, altrimenti, rischia di andare in difficoltà. Oltre a Ismajli, si vocifera anche di un interesse per Milan Skriniar, ex calciatore dell'Inter, attualmente in difficoltà nella rosa del PSG dove ha totalizzato poco minutaggio. L’ex difensore nerazzurro sta cercando una nuova sistemazione e la Juventus potrebbe rivelarsi una destinazione ideale per rilanciarsi.

Juventus, problemi in difesa

La partita contro l'Inter, terminata con un sorprendente 4-4, ha evidenziato alcune vulnerabilità nella retroguardia bianconera. L'infortunio di Bremer, che avrebbe dovuto essere il perno difensivo, ha complicato ulteriormente le cose.

Gatti, che non parte titolare, sembra avere un rapporto in fase di stallo con il tecnico Thiago Motta, mentre Danilo non riesce a garantire prestazioni costanti. Kalulu, pur essendo un buon elemento, non può reggere l'intero peso della difesa. Questo scenario ha spinto la Juventus a riflettere sulla necessità di un rinforzo sul mercato in vista della prossima sessione invernale.

Yildiz, asta per il talento della Juventus

La straordinaria doppietta realizzata da Yildiz contro l'Inter nella serata del 28 ottobre ha attirato l'attenzione delle grandi della Premier League. L’attaccante turco, nato nel 2005, sarebbe monitorato con interesse da Arsenal e Liverpool che in estate potrebbero dare vita ad un'asta per acquistare il calciatore.

Questi club avevano già avviato alcuni contatti informali prima che il giovane rinnovasse il contratto con la Juventus fino al 2029. Non si può escludere che le due squadre possano riprendere le trattative nelle prossime finestre di mercato.