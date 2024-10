Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Claudio Raimondi le difficoltà che starebbe riscontrando il Milan con il rinnovo contrattuale di Theo Hernandez potrebbero permetterebbe alla Juventus di inserirsi nella trattativa per l'esterno difensivo francese.

Il club bianconero intanto starebbe pensando di tamponare l'assenza di Gleison Bremer con vari nomi fra cui spunta quello di uno svincolato di lusso, Sergio Ramos.

Raimondi: 'Il club bianconero può entrare concretamente nella trattativa per Hernandez se il francese non rinnova'

Il giornalista sportivo Claudio Raimondi ha rivelato nelle scorse ore ai microfoni di Sportmediaset un'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus pronta a inserirsi nella trattativa per Theo Hernandez del Milan: "Il francese è in scadenza 2026 e c’è fretta per non rischiare di svalutarlo la prossima estate a un anno dalla scadenza. Il suo agente Quilon sta parlando con il Bayern, c’è anche il Chelsea e inoltre non si può escludere un inserimento da parte della Juve. Al momento non c’è un tentativo concreto, ma senza rinnovo nei prossimi due o tre mesi la Juve potrebbe entrare concretamente in scena".

Una notizia, quella che vedrebbe lontano dal Milan Theo Hernandez, che arriva in concomitanza con le parole del suo agente Manuel Quilòn che ai microfoni di QSVS ha detto del proprio assistito: "Rinnovo? Non c’è nessuna trattativa, non parliamo di niente da 4 mesi. La società mi ha contattato, ci hanno chiesto se il giocatore volesse rimanere e se era contento a Milano.

Gli ho detto di sì, è molto legato alla città e molto ben ambientato nel calcio italiano. Theo è al Milan da sei anni e i fatti valgono più delle parole. Però non abbiamo nessuna proposta sul tavolo".

Giuntoli pensa alla lista degli svincolati per tamponare l'assenza di Bremer: suggestione Sergio Ramos

La Juventus, oltre a monitorare la situazione di Theo Hernandez, starebbe anche valutando se intervenire nuovamente sul mercato a gennaio per coprire l'assenza di Gleison Bremer, stopper brasiliano che tornerà fra circa sei mesi a causa della rottura del crociato.

Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino diversi nomi e tra gli osservati dal dirigente toscano ci sarebbe Sergio Ramos. L'ex centrale di Real Madrid e Siviglia a oggi fa parte della lista degli svincolati d'oro e a 38 anni garantirebbe certamente un bagaglio di esperienza enorme, anche se a discapito di una freschezza atletica di un calciatore classe '86.

Oltre allo spagnolo, Giuntoli seguirebbe anche altri nomi nella lista degli svincolati come l'ex Roma Kostas Manolas o come l'ex Milan Simon Kjaer.