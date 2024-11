Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato su YouTube della Juventus e di Paul Pogba, sottolineando come il centrocampista francese sarebbe arrivato ai titoli di coda della sua esperienza in bianconero. Albanese ha poi dato aggiornamenti sulla situazione della Next-Gen e di quello che dovrebbe essere un avvicendamento in panchina tra Paolo Montero e Massimo Brambilla.

Juventus, Albanese: 'Pogba arrivato ai titoli di coda della sua avventura a Torino, non rientra nei piani della società'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale YouTube parlando di un argomento sempre caldo in casa Juventus, quello legato al possibile futuro di Paul Pogba: "Il francese è ormai arrivato ai titoli di coda della sua seconda parentesi in bianconero.

La riduzione della sua squalifica gli permetterà di tornare in campo nel merse di marzo ma il francese non rientra nei piani della Juventus e dunque bisogna seguire con attenzione questa vicenda perché fra qualche giorno o addirittura fra qualche ora si potrebbe registrare la chiusura del rapporto fra le parti". Albanese ha continuato: "Una risoluzione del contratto che dovrebbe avvenire nella massima serenità proprio per il rispetto della storia che il calciatore ha avuto con i colori bianconeri ed all'interno del club. Tantissimi sono ancora i tifosi legati a Pogba e nella sua prima esperienza ha toccato picchi incredibili che forse lo fecero essere tra i centrocampisti più forti al mondo".

Il giornalista ha poi parlato di un altro addio in casa Juve, quello di Paolo Montero: "Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità del suo esonero dalla Next-Gen, dopo un confronto cordiale andato in scena nella mattinata di ieri tra il tecnico uruguayano e Claudio Chiellini. Al suo posto dovrebbe arrivare Massimo Brambilla".

Juventus, i tifosi rispondono ad Albanese: 'Se Pogba si riduce lo stipendio non deve essere mandato via'

Le parole dette da Albanese hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi della Juventus: "A livello tecnico il mio idolo è stato e sarà sempre Platini, ma chi mi ha riempito di emozioni sono stati Davids e Montero. Su Pogba mi ripeto, per me non va mandato via se si riduce lo stipendio perché in quei pochi minuti in cui è sceso in campo nella sua seconda parentesi ed in condizioni fisiche tutt'altro che ottimali, ha mostrato di essere un centrocampista di almeno due spanne sopra gli altri" sostiene un utente.

Un altro poi sottolinea: "Ultime non belle ma Paolo resterà sempre una nostra bandiera e mi auguro che possa esserci un altro ruolo in futuro per lui nella Juve che resta la sua famiglia. Speriamo che la decisione sia quella giusta e porti ai risultati sperati. A Pogba auguro di poter continuare a giocare altrove noi lo ricorderemo per il suo passato il vero Paul. Solo un grande in bocca al lupo a lui".