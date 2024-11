Si avvicina a grandi passi la sfida della 14^ giornata di Serie C tra Crotone e Catania, match in programma domenica 10 novembre alle ore 19:30. L'incontro non vedrà la presenza di tifosi siciliani nel settore ospite. Nelle ultime ore il Prefetto di Crotone ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania per tutti i settori dello Stadio Comunale "Ezio Scida". L'incontro sarà trasmesso in chiaro dall'emittente Telecolor oltre che in pay tv dai Sky e NowTv.

Crotone, trasferta vietata per i siciliani

La gara tra Crotone e Catania sarà senza la presenza dei tifosi ospiti.

L'indiscrezione - rilanciata nei giorni scorsi da Catanista.Com - è stata confermata ufficialmente nella giornata dell'8 novembre. Il Prefetto di Crotone infatti ha vietato la vendita dei tagliandi ai tifosi del Catania. Si tratta del terzo divieto stagionale per i supporter rossoazzurri per i quali pesano i recenti scontro maturati con gli ultras della Cavese, avvenuti in provincia di Cosenza.

Una gara per la zona playoff

La sfida tra le due formazioni metterà in palio tre punti importanti in ottica Playoff. Il Crotone, sedicesimo con 12 punti, affronterà il Catania che con 20 punti (e un punto di penalizzazione) si posiziona al momento in settima posizione.

La gara sarà diretta da Edoardo Gianquinto della sezione AIA di Parma.

Il Direttore di Gara sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Sicurello di Seregno e Andrea Pasqualettodi Aprilia. Il quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Napoli.

Il match sarà visibile in chiaro su Telecolor e a pagamento su canali "Calcio" di Sky e in streaming attraverso il servizio offerto da NowTv, sponsor del campionato di Lega Pro.

Crotone, si tenta il recupero di Tumminello

In casa Crotone lo staff tecnico sta provando a recuperare due titolari, attualmente alle prese con problemi di natura fisica. Si tratta del centrale difensivo Davide Di Pasquale e dell'attaccante Marco Tumminello, entrambi usciti malconci dalla gara del "Domenico Monterisi" di Cerignola.

Nella giornata del 7 novembre l'attaccante ha disputato l'allenamento congiunto contro la Primavera del Crotone, siglando una delle 10 reti della squadra di Emilio Longo. Per lui, così come per Di Pasquale, le condizioni fisiche saranno valutate giorno dopo giorni fino alla data della partita.

Il Crotone dovrà far fronte alle quattro diffide dei suoi tesserati: a rischio squalifica in caso di ammonizione sono Cargnelutti, Di Pasquale, Silva e Gallo.