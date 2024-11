Nelle scorse ore l'attaccante della Juventus Francisco Conceicao ha parlato a La Stampa, rivelando la propria intenzione di restare alla Continassa per tanti anni. Anche il trequartista Teun Koopmeiners è stato intervistato da Tuttosport, quotidiano piemontese al quale ha raccontato la sua scelta di vestire bianconero.

Juventus, Conceicao: 'Sono ambizioso e non mi vedo di passaggio con la maglia bianconera'

L'attaccante della Juventus Francisco Conceicao è stato protagonista di un'intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni del quotidiano La Stampa e parlando del proprio futuro ha detto senza mezzi termini: "Non mi vedo di passaggio con questa maglia, altri discorsi non li posso fare perché non tocca a me farli.

Ma il progetto Juve mi piace e Torino mi incuriosisce molto: qui c’è tutto per vivere al meglio la mia professione".

Parole chiare di un calciatore che nell'intervista ha dimostrato quanta ambizione lo accompagna nell'avventura intrapresa nel capoluogo piemontese: "Io penso fortemente che vincere debba essere un’esigenza: ho vissuto nell’Ajax, nel Porto ed ora alla Juve, club storici dove conta arrivare prima degli altri".

Conceicao riferendosi poi a Thiago Motta e alle indicazioni tattiche che gli richiede in campo, ha rivelato come il tecnico italo brasiliano lasci molto spazio alla creatività di ogni singolo calciatore, specie nella trequarti avversaria, senza però tralasciare un gioco collettivo sempre ben organizzato.

Il portoghese ha poi raccontato le emozioni vissute nel gol vittoria del rocambolesco 3 a 2 con il Lipsia, sottolineando di aver segnato la rete più bella della sua pur breve carriera. Infine Conceicao tornando sulla discussa espulsione per simulazione che lo ha coinvolto con il Cagliari, ha ribadito di aver subito un contatto e dunque di non essersi lasciato cadere.

Juventus, Koopmeiners: 'Non appena ho saputo dell'interesse del club bianconero non ho avuto dubbi'

Oltre a Conceicao nelle scorse ore ha parlato ai microfoni di Tuttosport del suo approdo alla Juventus anche Teun Koopmeiners: "Sapevo che c’erano club inglesi che erano interessati a me, ma non appena ho saputo della Juventus io non ho avuto nemmeno un dubbio.

Mi piace questo club dal primo momento in cui sono arrivato in Italia, ma non solo. È la più importante in Italia e nel mondo. In realtà io tifavo e seguivo la Juventus sin da quando ero bambino in Olanda. La Juve dei grandissimi campioni".

Sulla possibilità di competere per lo scudetto, Koopmeiners ha sottolineato come l'attuale classifica di Serie A mostri un campionato estremamente competitivo e con tante squadre in pochi punti. Un fattore che tiene in corsa tante formazioni, tra cui anche quella bianconera.