Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha definito sul proprio account X la situazione dell'infortunio di Douglas Luiz "imbarazzante", perché eccessivamente complessa da risolvere per la sua reale entità. Mecca ha poi scritto dell'emergenza che sta vivendo la Juventus a livello di infermeria, soprattutto dopo il problema muscolare che ha colpito anche Dusan Vlahovic con la Serbia.

Juventus, Mecca: 'Douglas Luiz? Situazione imbarazzante, un affaticamento muscolare non può durare più di un mese'

Lo speaker esperto di Calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta in maniera piuttosto tranchant quanto sta accadendo alla Juventus con il recupero del lungodegente Douglas Luiz: "Situazione imbarazzante.

Un affaticamento muscolare non può durare un mese. Potrei capire succedesse a me che gioco la Divano League ma sono atleti professionisti. Sembra una barzelletta".

Mecca in un secondo messaggio ha commentato anche l'infortunio muscolare che colpito Dusan Vlahovic negli ultimi minuti della gara di Nations League che stava giocando con la sua Serbia il classe 2000: "Si è rotto in Nazionale pure Vlahovic. Non ho davvero più parole. E sui tifosi juventini che godono o sono realmente contenti per l’infortunio (alcuni invece lo fanno in maniera provocatoria) dico solo che mi dispiace per voi".

Infine lo speaker ha aggiunto un messaggio nel quale esprime la sua frustrazione per l'emergenza che sta affrontando il club bianconero a livello di infortuni: "Ecco cosa succede quando un giocatore della Juve si ferma: - infortunio - esami strumentali - da valutare tra 10/15 giorni - da rivalutare tra 10/15 giorni - entità infortunio per esempio 1 mese (e sono già così passati 2 mesi) - il giocatore inizia la terapia - il giocatore cade in un buco nero da cui ne esce se va bene l’anno successivo.

Fine".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'La società ha palesemente nascosto un problema con Luiz'

Le parole di Mecca hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Ci hanno palesemente nascosto un problema. Che sia un infortunio o un problema personale la Juventus ha palesemente mentito a tifosi e giornalisti!

E noi ci stiamo facendo prendere in giro come fessi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Magari lo hanno già esodato in vista di gennaio e vogliono evitare infortuni per provare a cederlo. Non si e ambientato a livello tattico e di gruppo, pacco colossale alla Arthur Melo".

Infine un utente scrive più genericamente: "Quando ci sono queste campagne acquisti con tanti giocatori io do per scontato che almeno il 30% floppino. Se prendi 8/9 giocatori non tutti saranno funzionali o integri fisicamente. Tra lui, Nico, Cabal siamo anche otre, ma era preventivabile".