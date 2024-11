Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a IlBiancoNero della Juventus e delle difficoltà palesate dalla squadra di Thiago Motta in queste ultime partite di campionato. Secondo Tacchinardi dunque, i piemontesi starebbero soffrendo sia a causa di una tenuta atletica non ottimale sia per il doppio impegno infrasettimanale dovuto dalla partecipazione alla Champions League.

Juventus, Tacchinardi: 'Con il Parma ho visto una squadra svuotata che è stata tritata a livello fisico'

"Con il Parma ho visto una Juventus svuotata" questo è il monito lanciato da Alessio Tacchinardi ai microfoni de IlBiancoNero.

L'ex calciatore ha continuato: "La squadra ieri non stava in piedi ed è stata messa in imbarazzo dalla tipologia dei giocatori del Parma, che anche con altri avversari come il Milan, ti attacca costantemente alle spalle con lanci o passaggi in profondità. Poi bisognerebbe parlare anche delle individualità come Cambiaso, sempre tra i migliori in campo che contro gli emiliani non ha fatto un passaggio giusto. Cioè sembrava una Juve in bambola".

Tacchinardi ha continuato sottolineando: "Finora Motta non ha mai allenato una squadra con due impegni infrasettimanali e se vediamo ad esempio il Napoli, che gioca solo il campionato, notiamo che sono i migliori di tutti. Allora l'anno scorso l'italo brasiliano col Bologna doveva gestire un solo impegno, mentre a Torino sono diverse le partite e non so come hanno organizzato la preparazione fisica.

Perché i bianconeri sono partiti forti ma adesso stanno andando giù forti".

Su questo tema l'ex calciatore ha rintuzzato: "Con l'Inter nel secondo tempo la Juve stava barcollando e si è salvata solo per un miracolo di Yildiz, con lo Stoccarda ci hanno tritato a livello fisico, cosi come il Parma. Poi ovviamente ci sta anche che una squadra cosi giovane sia stata svuotata da certi impegni probanti e che paghi uno sforzo come quello di San Siro nei match successivi".

Juventus, i tifosi rispondono alle parole di Tacchinardi: 'Motta dovrebbe dare continuità nelle formazioni'

Le parole di Tacchinardi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Forse Thiago deve iniziare a essere un pochino più elastico sulle formazioni. Mischiando le carte ogni partita, considerato il doppio impegno, non crea una linearità di rendimento soprattutto a livello fisico.

Così facendo i giocatori non possono riuscire a entrare in forma come si deve" sostiene un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Dopo tre anni di nulla cosmico va già benissimo così. Pronti e via si infortunano il centrale più forte del campionato nonché due nuovi innesti fondamentali (Nico e Koopmeiners). Cosa si può pretendere di più da una squadra che dovrà tirare fino a luglio, immersa in un progetto nuovissimo e con la seconda rosa più giovane della Serie A?".